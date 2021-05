A 32 años el PRD defiende a Campeche de políticos improvisados y mentirosos como EFM

A 32 años de distancia, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es parte de la coalición Va X Campeche para defender al estado de Gobiernos improvisados que han fracasado en su intento de “cambio”, afirmó el dirigente estatal, José Segovia Cruz.

El líder perredista, sostuvo que durante tres décadas el PRD ha sido un partido responsable, una izquierda que propone y que cuando ha Gobernado ha dejado buenos resultados.

De cara a la elección más grande de la historia, aseguró que son parte importante de la coalición que conforman junto al PAN y PRD; con Christian Castro Bello al frente augura un triunfo contundente y el inicio de la construcción del primer Gobierno de coalición en el estado.

“En lo local, el PRD construye y defenderá a Campeche de políticos con Gobiernos improvisados que pretenden gobernar la capital campechana y pretenden gobernar a la entidad… cuando Christian Castro Bello gane la gubernatura vamos a tener un Gobierno de coalición, eso es importante para el PRD que tiene mucho que aportar”, declaró.

Dijo que este esquema de Gobierno tomará en cuenta los principios básicos del Sol Azteca, su plataforma política y visión para el futuro; en ese sentido hizo un reconocimiento para los militantes perredistas que en los 13 municipios promueven a la “izquierda de México”.

Segovia Cruz anunció que el sábado 8 de mayo en punto de las cinco de la tarde tendrá lugar un encuentro de liderazgos, militantes y seccionales en la Concha Acústica, donde se informará el trabajo realizado aquí y la visión que tienen para el futuro.

Apuntó que se cuidarán los protocolos sanitarios, y se reconocerá a los liderazgos más importantes del perredismo campechano que ayer ajusto 32 años de existencia.

UN DEBATE CON UNA OPCIÓN REAL

En otro orden de ideas, el Presidente del PRD hizo referencia al debate entre candidatas y candidatos a gobernador. Sostuvo que los campechanos serán testigos de un proyecto realista y competitivo para Campeche: el de Christian Castro Bello.

Alertó a los ciudadanos para no dejarse llevar por las falsas promesas o ataques que lanzarán Layda Sansores San Román de Morena y Eliseo Fernández Montúfar de Movimiento Ciudadano (Moci).

Pidió a Fernández mejor explicar las denuncias que la CFE ha hecho en contra del Ayuntamiento, desclasificar los contratos que oculta, así como dar la cara por todos los escándalos que rodearon su fallida gestión.

En cuanto a Layda Sansores, recordó su frágil compromiso ideológico al pasar de partido en partido para ganar espacios donde vivir del erario.

“Los décimos con claridad Layda no es Andrés Manuel López Obrador, Layda es solo Layda y Layda no tiene buenos números y buenas cifras para Gobernar, ya lo vimos en la Alcaldía Álvaro Obregón donde dejó un desastre, no podemos permitir que algo así quiera hacer en Campeche”, asentó.

Finalmente, invitó a seguir el debate y comparar los proyectos, asegurando que el de la coalición Va X Campeche es viable y lo que Campeche necesita.