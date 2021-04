A diferencia de los turistas electorales, Va x Campeche con propuestas responsables

En La Joya intensa gira de CCB

A diferencia de Morena y su candidata que apenas vienen a conocer Campeche y proponen cosas con base en la ocurrencia que derivan en malos Gobiernos, los candidatos de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) ofrecemos propuestas serias y responsables.

Se trata de proyectos que buscan defender la economía familiar, afirmó el candidato a gobernador, Christian Castro Bello, quien ayer visitó la localidad La Joya del municipio de Champotón, donde se comprometió a regresar el programa Prospera eliminado por el Gobierno federal morenista.

Christian se reunió con productores mieleros y jóvenes activistas de Champotón, ante ellos reiteró que Campeche no está para ensayos, ni improvisaciones.

“En 11 días de campaña hemos difundido parte de nuestros compromisos, propuestas serias y viables, no promesas que no se podrán cumplir, como acostumbran hacer esos que cada seis años vienen a turistear en las elecciones y regresan a la capital del país porque no pudieron engañar al pueblo”, declaró.

En su caminata casa por casa, fue exponiendo sus propuestas, las familias oyeron al candidato y también le hicieron observaciones sobre lo que requieren para mejorar su entorno, vieron con agrado las 14 propuestas que ya presentó a favor de todas ellas.

Las mujeres comentaron al candidato aliancista que la competencia solo se dedica a desconfiar de la palabra de las campechanas, a proteger violadores antes que a las de su propio género.

Más tarde en reunión con productores mieleros de Champotón, el abanderado del PRI, PAN y PRD les dijo que seguirán contando con el respaldo total de un Gobierno que siempre le ha apostado al campo.

Recordó que en el municipio existe un gran potencial para las actividades productivas, como la pesca, ganadería, industria cañera, vitales para el desarrollo de la gastronomía y el turismo.

“Seremos un Gobierno aliado y nunca los abandonaremos como esos que se fueron a la capital del país y hoy quieren intentar Gobernarnos, cuando no conocen los problemas ni a la gente del estado; son oportunistas que cada seis años vienen a lo mismo y tres veces han sido derrotados por el pueblo. Nosotros siempre hemos vivido aquí y estaremos las 24 horas, los siete días de la semana, para atender los requerimientos de la población”, lanzó.

Posteriormente, el candidato se reunió con activistas de Champotón; con ellos hizo el compromiso para establecer verdaderos programas que le cambien la vida a la juventud, no que los aleje de las escuelas, de los centros laborales y les trunque sus sueños profesionales.

“Con la fuerza y la energía de todos los jóvenes vamos a ganar la elección, porque no solo tenemos las mejores propuestas, sino a ustedes, nuestros principales promotores del voto”, finalizó.

PROGRAMAS PARA BENEFICIO DE LA GENTE

Entrevistado durante su recorrido Castro Bello reiteró que ya ha presentado una serie de propuestas viables que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias, es el caso de Campechana Prospera.

Reiteró que en los recorridos, las mujeres insisten en que la desaparición de este apoyo trajo carencias importantes, indicó que retomar este esquema sirve como reconocimiento a la aportación de las mujeres como pilares de la familia y la sociedad.

También la Administración que encabezaría a partir de septiembre busca recuperar las Estancias Infantiles para apoyo de madres y padres de familia solos quienes para trabajar no tienen donde dejar a sus hijos.

“Para ayudar a las familias planteamos la reducción del 50 por ciento del internet, en casas con estudiantes, el 50 por ciento de luz eléctrica que existe y el 50 por ciento del gas LP, son propuestas viables que hemos estudiando y analizado y que la gente recibe con agrado para salir delante de esta pandemia”, cerró.