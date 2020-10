A pesar de las diferencias se debe trabajar por Campeche: Alejandro Moreno; reconoció la buena relación Aysa-Amlo

A pesar de las diferencias políticas, se debe trabajar en forma institucional por Campeche, afirmó el Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien felicitó la disposición del Gobernador Carlos Miguel Aysa González y su buena relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su tercer día de gira por el estado, el líder priísta tomó protesta a la nueva dirigencia de la Red Jóvenes por México y se reunió con la militancia campechana; previó a ello fue cuestionado por la presencia del mandatario nacional en Campeche para supervisar los avances del Tren Maya.

“Creo que lo importante es que a Campeche le vaya bien, trabajar como se ha hecho de forma institucional, el Gobierno de la República tiene que atender las peticiones, solicitudes de programas, mantener una relación de coordinación y trabajo permanente con el Gobernador Carlos Miguel Aysa González”.

“Eso ayuda a los campechanos, el Gobierno Federal y Estatal tienen que trabajar de la mano, señalar las críticas con firmeza y claridad, pero proponer”, declaró.

Significó que el PRI bajó su mandato, no es una oposición recalcitrante, ni contestaría, “somos firmes con una crítica que construye, queremos lo mejor para Campeche y lo mejor para México”.

Insistió en que los campechanos demandan resultados y no pleitos. Apuntó que el tricolor ha hecho propuestas, está cercano a la gente, expone los errores del Gobierno Federal, al mismo tiempo hace propuestas y ofrece una alternativa para mejorar el panorama nacional.

Moreno Cárdenas remarcó que los ciudadanos cuyo voto fue para Morena, hoy están desilusionados ya que el cambio prometido no llegó; por el contrario, hay recortes y eliminaron los Fideicomisos.

“Los ciudadanos se dan cuenta ¿Cuántas cosas prometieron? No bajó la gasolina, no bajó la luz, no bajó el gas, desaparecieron los Fideicomisos, eso lo hizo Morena y lo saben, que no han cumplido”, completó.

Precisó que el PRI va con todo al 2021, anticipó que ganarán la mayoría en la Cámara de Diputados para ser un contrapeso a las decisiones del Presidente. Mantuvo que en Campeche ganarán la gubernatura y se comprometió a caminar toda la campaña junto a la candidata o candidato.