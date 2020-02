A trabajar con el corazón por el PRI

Al hacer un reconocimiento a los diversos sectores que forman parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), por su entusiasmo y trabajo, la líder nacional de ese organismo, Cristina Ruiz Sandoval, los convocó a seguir entregando el alma a este gran partido.

Al centro del Auditorio “Héctor Pérez Martínez” de la sede estatal del tricolor, y con apenas dos meses y medio de haber asumido el cargo, manifestó que “no es fácil estar en la casa de mi Presidente del PRI Nacional, un hombre con el que tuve la oportunidad de compartir en la Diputación federal en la LXII Legislatura, un hombre que desde que lo conocí, le respeto y admiro. Pero, hoy voy a trabajar con él, de su mano”.

Mencionó que platicando con Alejandro Moreno Cárdenas, le comentó algo muy importante, de las circunstancias actuales del partido.

-No es fácil, ¿no? Nunca lo ha sido, pero, sí, hoy es el momento más difícil para el priismo y el país, y este es el momento en que vamos a saber de qué estamos hechos, quienes son de a deveras y hoy tenemos un presidente que así es, de a deveras – expresó.

En presencia del Presidente del Comité Directivo Estatal, Ricardo Medina Farfán y de la Secretaria General Galilea Balboa Nieto, así como del dirigente de la CNOP en Campeche, Freddy Martínez Quijano, expresó que el joven ex gobernador y joven dirigente nacional, es un político que ama a su partido y aceptó un reto que no cualquiera hubiese asumido.

Entre aplausos de los presentes, convocó a seguir trabajando con el corazón y seguir apoyando a su partido.

De igual forma, en su intervención, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, enfatizó que escuchar a cada movimiento, organización, agrupaciones sociales y ciudadanos que forman parte de la CNOP, entre ellos, fotógrafos, mujeres de la maquila del camarón, es conocer sus necesidades y convicciones, y su lucha por sacar adelante al Estado.

Dijo, es responsabilidad del PRI abanderar sus causas y ofrecer mejores condiciones de vida para las personas.

Por lo que refrendó su compromiso con la CNOP e hizo un llamado para trabajar en unidad y fortalecer al partido, “la CNOP está más viva que nunca, y tenemos que aprovechar al máximo todo lo que nos ofrece”, enfatizó.

