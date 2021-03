Abanderada de Morena y Presidente desprecian al INE, pretenden no cumplir la Ley: Ana Gabriela Sánchez

El despreció de Morena por las instituciones quedó de manifiesto una vez más, cuando Layda Sansores San Román, su candidata a gobernadora de Campeche, no informó todos los gastos que realizó en su precampaña y por los cuáles fue multada con más de medio millón de pesos.

Ana Gabriela Sánchez Preve, Diputada local del PRI, consideró que la sanción fue justa, pero debe sentar las bases para revisar cada movimiento que hará Layda y todos los candidatos a gobernador una vez iniciada la campaña política.

Consideró que la abanderada de Morena así como el Presidente, desprecian al INE y por ello pretenden no cumplir la Ley.

“Es increíble que todo el partido no esté cumpliendo o buena parte del partido no esté cumpliendo desde ahorita con estipulaciones y con lo que está claramente establecido en la Ley electoral, es tema de cumplir con la Ley Electoral, es tema de ser transparente, de decir la verdad, de no mentir”, explicó.

Afirmó que el INE está haciendo un trabajo responsable como árbitro de la elección, y los ciudadanos deben darse cuenta quienes ignoran la Ley y cuando se equivocan pretenden culpar a otros, por ahora, insistió, la sanción es adecuada.

“El INE está haciendo lo que corresponde por el tipo de omisión, en este caso entiendo que sí se presentó la relación de gastos de precampaña, pero se omitieron algunos actos, algunos eventos, algunos gastos, y en base a eso, es que se impone la multa”, dijo.

Sánchez Prevé, consideró que ahora en la campaña Morena y Layda querrán hacer lo mismo, por ello pidió a las autoridades estar pendientes de sus acciones, así como las del Gobierno Federal que con sus programas sociales pretende incidir en la decisión de los campechanos.

Anticipó que de nada le servirá a López Obrador usar las “mañaneras” para denostar, porque los ciudadanos ya saben qué clase de Gobierno representan.

“La gran mayoría ya abrió los ojos, en su momento les dieron el beneficio de la duda, hoy se dan cuenta que fue la peor decisión que pudieron haber tomado y obviamente en el 2021, no van a volver a favorecerlo con el voto”, declaró.

Por último, la legisladora priísta se pronunció porque Morena deja de agredir a las instituciones cuando estas no le favorecen en sus caprichos; sostuvo que como fue en 2018 cuando reconocieron el triunfo de Morena, esté año los magistrados actuarán con profesionalismo.