Abusos de Samantha

La directora de la Policía Municipal mediante “revisiones ilegales y arbitrarias” acosa a personas que caminan tranquilamente por las calles, mientras que la delincuencia hace de las suyas

La michoacana y directora de Seguridad Pública, Samantha Bravo Muñoz, inicia con el acoso y hostigamiento a personas que caminan por las calles al realizar “revisiones ilegales y arbitrarias”, hecho que presumen en sus boletines, mientras que la delincuencia les lleva ventaja significativa pues los robos a comercio, asalto a transeúntes, robo en vehículos, ejecutados y ataques armados siguen.

Las revisiones de “rutina” son ilegales, así lo dice el artículo 16 de la Constitución Mexicana, además de que la Suprema Corte de Justicia acotó que es “ilegal y arbitraria cualquier inspección que no se realice en casos de flagrancia o cuando no haya una investigación”, pero esto no le importa a Samantha Bravo Muñoz, pues el fin de semana encabezó estas acciones ilegales.

Para ser más claro, si el ciudadano va caminando por la calle, está sentado en una banca de parque, está saliendo de un bar o antro, o simplemente porque el policía observe actitudes sospechosas no puede ser molestado en su persona o pertenencias, pero los policías municipales realizaron estas revisiones ilegales por orden de Samantha Bravo Muñoz y los chilangos que trajo para ser mandos.

La ley es clara, solo pueden revisar a una persona o vehículo si hay una investigación criminal abierta en su contra y en caso de flagrancia de algún delito, no por el antojo de los mandos policiacos para publicitarlo en redes sociales como un trabajo preventivo de delitos, pues mientras la comandante Samantha Bravo Muñoz estaba ocupada revisando ciudadanos, los delincuentes seguían trabajado.

Durante el primer fin de semana en el cual Samantha Bravo Muñoz ya es directora de la Policía Municipal, se atendieron a seis personas apuñaladas en diversos hechos violentos, el robo violento en tres farmacias, dos personas linchadas, cuatro personas lesionadas por oponerse a un asalto, disparos contra la fachada de una casa, además del robo en ocho vehículos en una sola calle en el fraccionamiento Reforma.

Queda claro que las revisiones aleatorias a personas que caminan por las calles de la ciudad no son ni serán la mejor forma de prevenir o erradicar los delitos en Ciudad del Carmen.