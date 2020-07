Acata Iglesia Católica y oficia a puerta cerrada

Cumpliendo con las disposiciones oficiales, la Iglesia Católica continúa celebrando misas a través de las plataformas digitales. En la Catedral campechana, el párroco Francisco Velázquez Trejo ofició la misa dominical que fue transmitida en la página de Facebook Catedral de Campeche.

Durante la homilía, destacó que Jesucristo quiere que en esta vida seamos felices y que cuando uno muera tengamos vida eterna, pero lamentablemente en estos tiempos estamos rechazando lo que nos da la paz, felicidad y aquel que nos quiere salvar.

“A través de una parábola Jesús dijo algo sorprendente, el que quiera oídos que oiga, es cuando nosotros damos un consejo y al final decimos que a quien le quede el saco que se lo ponga, es decir, no estoy diciendo nada para ofenderte sino estoy diciendo lo que tengo que decir, pero cada quien sabe cómo esta y que necesita”, señaló.

Refirió que la realidad que se vive hoy en día es que la mayoría de las personas se encuentran aturdidas por los atractivos de este mundo y ocupados en las exigencias y en los problemas diarios, por lo tanto, Jesús siempre nos dice que nos acerquemos a él, para que nos ayude.

Lamentó que muchas personas no tienen tiempo, ni tranquilidad y ni ganas de pensar en la necesidad de un cambio de vida y se conforman como son y se escudan que así se quieren morir y que no les interesa la vida eterna porque no creen en el cielo y mucho menos en la resurrección.

“Muchos quieren vivir como si Dios no existiera y tenemos que tener cuidado que nadie nos quite la fe, que nadie nos mate a Dios, no tenemos por qué permitirlo, Dios no ha muerto, Dios existe y Dios vive y aunque hayan personas que tienen intención de matar a Dios, los hombres y mujeres de fe no pueden vivir así y mucho menos pensar así”, manifestó.