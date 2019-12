Acción Nacional va en decadencia: Chan

En los municipios que gobiernan los panistas no existen resultados de impacto benéfico para los campechanos: Chan Can

El Partido Acción Nacional (PAN) va en decadencia y más ahora con los escándalos en los cuales se han visto envueltos algunos alcaldes, señaló el presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Román Chan Can.

En entrevista, señaló que en los municipios que gobiernan los panistas no existen resultados de impacto benéfico para los campechanos, y menos ahora con el último escándalo en donde el alcalde de Candelaria se ha visto relacionado por medio de uno de sus ex funcionarios.

Ante esta situación, hizo un llamado a los institutos políticos para que antes de que seleccionen a un candidato para un cargo público, sean investigados para evitar este tipo de problemas.

“Todavía no sabemos si se cometió o no, pero se debe hacer una investigación exhausta antes de ponerlos como candidatos a un cargo público”, dijo Chan Can.

Añadió que el PAN desde hace ya un tiempo, por el actuar de sus ediles, va en decadencia no solo por los hechos a nivel nacional, pues claro caso es la situación de Campeche en donde no hay resultados, solo imágenes sin que existan beneficios reales para los ciudadanos.