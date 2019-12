Inauguran Jornada Estatal “Inclusión en Movimiento”

“Nuestro Estado, ha sido pionero en las acciones de atención, inclusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, resultado del esfuerzo e impulso del Gobierno Estatal”, subrayó la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Victoria Damas de Aysa, al inaugurar la V Jornada Estatal “Inclusión en Movimiento, Campeche 2019”, acompañada de su esposo, el gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Destacó que la jornada, que comprenderá del 2 al 13 de diciembre, se realiza en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una conmemoración importante para la sociedad campechana, así se dirigió a los asistentes en la inauguración que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones “Campeche XXI”, misma que abrió el coro inclusivo con la canción “Los Niños Queremos la Paz”.

-Hoy contamos con una legislación moderna, infraestructura social incluyente, esfuerzos de integración laboral y una oferta consolidada de espacios para su formación educativa y cultural -precisó Damas de Aysa.

Destacó también a las personas con discapacidad que no están solas, que cuentan con el respaldo de buenos gobiernos, de los sistemas DIF, de instituciones aliadas del sector empresarial y de la sociedad civil que trabaja todos los días para alcanzar la meta propuesta desde la esfera de la asistencia social.

A nombre de las personas con discapacidad, el joven Marco Antonio Velázquez Dzib, aseguró que “si realmente queremos que México sea un país igualitario en desarrollo, la sociedad tiene que entender que las personas con discapacidad no son producto de un mal fallido, que discapacidad no significa fracaso o decepción, que discapacidad no significa estorbo, la única diferencia que tenemos es una condición física, intelectual o sensorial porque pese a todo, somos seres humanos, tenemos derechos, obligaciones, responsabilidades pero sobre todo, oportunidades.