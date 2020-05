Acosa Semar a ribereños

Pescadores aseguran que podrían realizar manifestaciones frente a las oficinas de la Séptima Zona Naval para exigir mayor seguridad

Molestos por el acoso que ha venido sufriendo el sector pesquero de la isla, la mañana de ayer lunes se reunieron dirigentes de diferentes cooperativas, además de pescadores quienes denunciaron que son acosados por parte de los elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes justifican operativos de revisión de unidades, pero de una manera que pone en riesgo a los hombres de mar.

Indicaron a lo largo del fin de semana en la entrada de la zona de cooperativas donde se resguardan las embarcaciones ribereñas, están siendo parados e incluso retiradas las embarcaciones de algunos pescadores, lo que genera la molestia en medio de la pandemia que lejos de ayudar los están afectando.

Por su parte, Fernanda Aguilar Marcial denunció que tiene que hacer pagos de hasta 3 mil o hasta 5 mil pesos, esto para poder liberar las embarcaciones que han sido retenidas, sin embargo, no reciben recibo por el pago que realizan y les sean entregadas sus embarcaciones.

Esta denuncia fue respaldada por Rodríguez López, quien acompañado de un grupo de pescadores, señalaron que no son tiempos para estar afectando más al pescador y lanzaron un ultimátum hacía la Secretaría de Marina y Capitanía de Puerto, pidiendo respeto en estos tiempos tan difíciles donde no existe casi pesca y el producto no se puede vender, pues están cerradas las cooperativas.

El sector pesquero del Arroyo Grande y de otros aseguran podrían protestar en los próximos días en sus propias embarcaciones al frente de las oficinas de la Séptima Zona Naval y Militar de Carmen y exigir seguridad pero por las noches y que se frenen los robos de motor, además de asaltos que son víctimas.