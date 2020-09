Acosa SHCP a pequeños comercios, denuncian y ya cerraron más de 300

Al menos 300 negocios han cerrado durante este año, principalmente giros de abarrotes, misceláneas, peluquerías, tiendas de ropa y zapaterías, dio a conocer la Presidenta de la Federación del Pequeño Comercio, María Candelaria González Cajún.

“La pandemia vino a recrudecer un poco más lo que ya se venía, el pequeño comercio venía en caída y definitivamente esto vino a tronar al pequeño comercio, de desvanecerlos por la falta de apoyo y sensibilización del Gobierno Federal y la competencia desleal que han permitido las autoridades municipales”, manifestó.

Refirió que durante la emergencia sanitaria solo han tenido ataques de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplicando multas a los micro empresarios que por la situación económica que viven actualmente se les ha complicado cumplir con el pago de impuestos.

“Son insensibles porque no les hacen nada a quienes están trabajando en la irregularidad y a nosotros nos vienen a fregar por atrasarnos en nuestros pagos y no es porque no queramos o por capricho, sino porque la situación esta difícil, no hay ventas de donde vamos a sacar el dinero”, señaló.

Lamentó que la autoridad federal en lugar de apoyar a los microempresarios, se dedique a exigir cuotas en cuanto a la recaudación de impuestos, lo que es injusto porque actualmente las micro y pequeños negocios necesita reactivarse, ser parte de programas y apoyos económicos.

“No es justo que en estos momentos estén dañando la poca economía de las personas que están trabajando honradamente y que pudieran hacer exhortos a quienes no cumplan en tiempo y forma con el pago de impuestos y vemos en la calle miles de personas que de forma clandestina están vendiendo sin pagar nada”, subrayó.