Actos de corrupción sean de Lavalle o Caraveo, se tienen que acabar: CCEC

“Sea amigo, conocido, no amigo, no conocido, si cometió un acto ilícito o de corrupción, tiene que recibir el peso de la ley, pues los actos de corrupción se tienen que acabar ya, esto solo daña al país”, sentenció el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCE), Víctor del Río R. de la Gala.

Esto, luego de ser cuestionado sobre los contratos que se entregaron de manera directa a la empresa de Rafael Caraveo, quién es socio del ex panista Jorge Luis Lavalle Maury, involucrados en supuestos actos de corrupción.

En entrevista, dijo que estos contratos se tendrían que analizar de acuerdo a la ley ya que esta es muy importante, pues en ciertas reglas de operación existen algunas asignaciones directas.

“En algunos casos habría que ver esa fuente de financiamiento para saber si la ley lo contempla, si la ley dice que se pueden dar asignaciones directas dependiendo del monto o del producto en específico que se está licitando, pues no sé hasta que no se está quebrantando la ley ahora y la ley, dice, dependiendo de esa fuente financiamiento que no se permiten asignaciones directas, pues entonces se ha quebrantado la ley porque no se permite, entonces quién lo haga o realmente desconoce totalmente las reglas de operación de esa fuente financiamiento y por el que va a tener un problema muy severo”, dijo.

Señaló que existen términos de profesiones que son legales, claras, las asignaciones de obra pública, por ejemplo, el dependiendo de la fuente financiamiento, ahí se maneja hasta un determinado importe para hacer alguna asignación.