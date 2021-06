Acusa PAN diferencia de votos en elección: Pedro Cámara

La Dirigencia Estatal del PAN envió un reporte al Comité Ejecutivo Nacional de los sucesos que roderón el proceso electoral en Campeche y que servirán para plantear la ruta legal a seguir no solo en este, sino en futuras elecciones, afirmó su dirigente, Pedro Cámara Castillo. Durante la semana el líder nacional panista, Marko Cortés, sostuvo que hubo intervención del crimen organizado a favor de Morena en diversos estados donde fue electo gobernador; sí bien mencionó a Campeche, Cámara Castillo consideró que fue una acción generalizada y no participar.

En caso concreto del estado, dijo que no fue como el Centro o Norte del país, donde se amenazó a los candidatos, incluso, llegando a terminar con su vida; aquí – añadió – hubo “sucesos normales” de cada elección, golpes en casillas y solamente en una se reportaron disparos de arma de fuego.

“Hay entidades donde o matan al candidato antes de llegar a la elección o matan a los que salen a pedir el voto por la gente, sí es un tema grave que no se pueden dejar fuera de la agenda de procesos electorales, hay que empezar a combatirlos, voltear a ver hacia allá, sí la Dirigencia nacional no manifiesta lo que está pasando, nos volvemos cómplices por omisión”, expuso.

Entre lo que informarán al CEN panista, Pedro Cámara describió discrepancias en el número de boletas para la elección de gobernador y de Diputados locales; estos detalles son parte de las impugnaciones realizadas como coalición Va X Campeche buscando la nulidad de la elección.

“Por ejemplo, teníamos actas que decía para gobernador por el PAN tres mil votos, para diputado tres mil 500 por el PAN y hay una variación de personas que no quisieron votar por el gobernador, pero votaron por el diputado; te vas a la línea del PRI y dice gobernador tres mil y para diputado tres mil 300, bueno 300 priístas tampoco quisieron votar, que normalmente eso no pasa y bueno 800 votos que no quisieron con la Alianza, con el gobernador, pero sí con el diputado”, dijo.

Continuó, “luego en la casilla de abajo Movimiento Ciudadano para diputado mil 600 y para gobernador tres mil 500 hay una variación de dos mil votantes, que no votaron por el diputado de acá, pero sí por el gobernador de acá, si quitamos los 800 que dan estos dos que no participaron, todavía faltan mil 200 y cierran la casilla y la casilla da 18 mil boletas en el cierre de gobernador y 17 mil 500 para el cierre de diputados, esos son temas que en la observación general dices algo no está bien”.

El líder panista aseguró que no se pudieron emitir menos boletas para diputados que para gobernador, tampoco deben aparecer más votos para gobernador que para diputados, “se supone que dan cuatro boletas, en algunos lugares cinco en Juntas Municipales, debe ir a la par”.

Además de ello, identificaron boletas donde la gente tachó al PAN y luego pusieron la palabra “No”, marcaron Morena o Movimiento Ciudadano y le pusieron la palabra “si”; lo que dijo está permitido en la Ley, pero que poca gente (incluso políticos) desconocen.

“Hay que pensar que la gente se educó, pero realmente hay cosas que sí son para defender o para pensar en que algo no estuvo bien, digo, hay que hacer un análisis después de la elección a la distancia, para ver realmente todo lo que pudo pasar”, abundó.

Finalmente, dijo que todo acto que pueda suponer irregularidades está siendo analizadas y denunciadas para darle claridad total a la elección.