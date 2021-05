Acusan a Erick Reyes de homofóbico

Morena usa la bandera de la inclusión para fines políticos, sin importarle las necesidades de la comunidad LGBTTTIQ, advirtió el activista Eduardo Román González Herrera al denunciar al líder morenista, Erick Reyes León, de homofóbico y de lanzar una campaña de amenazas en su contra.

Ayer en conferencia de prensa, se desmarcó de Morena, partido del que se dijo fundador e integrante de la Secretaría de Diversidad Sexual, esto ante la falta de oportunidades para incursionar en la política y defender sus derechos.

Dijo que en su contra, ha habido amenazas hasta de muerte y todo por no aceptar las decisiones cupulares de Morena que en la lista plurinominal no tomó en cuenta las acciones afirmativas que incluyen la postulación de personas con discapacidad, indígenas o integrantes de la Comunidad LGBTTTIQ.

“Yo platiqué con Erick Reyes sí se tomarían en cuenta estos lugares especiales en las pluris, nosotros pertenecemos a grupos vulnerables… me dijo que si se tomarían en cuenta, pero revisando las listas pluris no hay ninguna persona que nos represente”, aseguró.

Aseguró que los últimos tres años, la bancada morenista compuesta por 11 Diputados nunca volteó a ver las necesidades de ellos como sector, salvó una Diputada con la Ley de Identidad de Género que sigue en la congeladora.

El activista mencionó que como muchas personas creyó en el proyecto de Layda Sansores, quien en el papel y discurso defiende los derechos humanos, pero en el fondo es opacidad total. Recordó que participó en un encuentro con la candidata donde nunca se abordaron acciones para ayudarlos.

González Herrera se lanzó también contra el líder morenista, recordó que ya fue exhibido como homofóbico cuando en noviembre de 2020 publicó un video en tiktok llamando “jotito” a otra persona que le acompaña.

“A mí me cerraron las puertas de Morena estos dos años, estuve haciendo el trabajo y no hubo apoyo, no hubo ningún solo respaldo y sí me preocupa que en tiempos de elecciones se cuelguen de la bandera LGBT para decir soy progresistas, cuando al final y cabo no es así”, asentó.

Finalmente, reveló que Renato Sales Heredia, candidato a la Alcaldía, le ofreció una posición en su lista de Regidores, pero finalmente lo dejaron fuera y al mostrar su descontento recibió amenazas e insultos por simpatizantes del ex Comisionado Nacional de Seguridad durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto.