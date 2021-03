Acusan a Erick Reyes de vínculos delincuenciales y oscuros en la CDMX: PRD

EL delegado de Morena, en funciones de presidente, es evidenciado por columnistas

Morena está haciendo una práctica de la cual ha acusado a otros gobiernos, y una vez más está demostrando un doble discurso utilizando los programas sociales, condicionando a los ciudadanos”, dijo el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Segovia Cruz.

Comentó que los programas federales son de todos los campechanos, de todos los mexicanos y no pueden ser sujetos a ningún partido político, mucho menos a una persona como Andrés Manuel López Obrador y en el caso de Campeche “Layda no es Morena, Layda no es Andrés Manuel López Obrador, pero están abusando, sin duda, de los programas sociales para sacar raja política en este proceso electoral”, señaló.

Con respecto a que si el PRD hará uso de todas las vías legales para que se castigue esta situación, dijo que de tener los elementos podrían hacer una denuncia públicamente y ante las autoridades correspondientes, pero antes deben tener los elementos que lo sustenten.

Dijo que sin duda es una práctica que se ha reiterado en varias ocasiones, en varias entidades del país y en Campeche, confirmó, tienen conocimiento que también se está haciendo esta práctica en varias colonias de nuestra entidad.

El dirigente comentó que es condenable el hecho de condicionar a la gente esos recursos y los programas, amenazarlos con que los van a perder para obtener el voto.

“Eso de condicionar los programas es una sinvergüenzada de la 4T, los adultos mayores, los jóvenes emprendedores, la gente de clase media no pueden estar sujetos a este tipo de programas sociales. Estos deben ser para la gente que está lastimada por la falta de empleo, por la falta de oportunidades profesionales”, aclaró.

Además, señaló que no se vale que a esta gente cuando tiene la oportunidad de manejar algún tipo de programa de beneficio para las personas, sean sujeto de un condicionamiento político para sacar raja política, sobre todo, en este proceso electoral lo que catálogo de inadmisible y rechazable.