Acusan a Gesli Arcos de manipular y mentir movimiento taxista rosa

Taxistas señalan que Gelsi Arcos Arana no solo manipuló sino mintió a sus compañeras incluso dejando mal al gremio taxista para buscar aspiraciones políticas.El taxista Noé Quijano Valencia, critico de manera directa a la Presidente de la Red de Mujeres Taxistas quien busco generar un problema con fines políticos, echando culpas a hombres del gremio de no permitirles trabajar, de acusar a presidentes de líneas de no dejarlas laborar e incluso a su persona de haber ido al gobierno para que les retiraran sus documentos para poder ser taxistas.

“No hay nada de eso, la señora lo invento para llamar reflectores, para que pudieran llegar los medios de comunicación y tener reflectores, el único problema es que la señora buscaba una candidatura política”, dijo Quijano Valencia.

Calificó de lamentable que buscando denostar al gremio de los taxistas, se haya además incurrido en manipulación en contra de las compañeras taxistas mujeres, pues Gelsi Arcos todavía sigue trabajando como transportista.“Cualquier taxista puede votar por el partido que quiera porque somos ciudadanos y libres de elegir por quien votar y por quien no, pero en lo personal no votaría por una persona que critico al gremio y menos con mentiras”, añadió.

Recordó que en su momento algunos políticos buscaron aprovecharse de otros grupos transportistas dejándolos abandonados por no verse favorecidos en elecciones, como fue el caso de las conocidas abejitas hace ya un par de décadas.Ya se conocía que Gelsi Arcos trabajaba de la mano con Morena, explicó pues con sus declaraciones quiso fracturar, dividir y golpear al gremio de taxistas afirmando que, por buscar beneficios personales, deje mal a otros que son padres de familia, trabajadores y que solo buscan el sustento para sus familias.