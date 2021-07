Acusan criminal desabasto de medicinas en ISSSTE e IMSS

En 2020 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se contaron con 45 millones 697 mil 469 medicamentos menos en comparación con el año anterior “ahorrándose” 690. 9 millones de pesos, además de surtir menos recetas a sus derechohabientes.

Al respecto, la representante de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Prof. Elpidio Domínguez Castro” del ISSSTE Hermelinda Domínguez, criticó el desinterés del delegado en Campeche, quien brilla por su ausencia dejando en el desamparo a quienes necesitan de un fármaco en desabasto.

“El problemas principal viene siendo de la falta de atención de los delegados, no están poniendo de su parte, ahorita si vas a la delegación y preguntas por él, no está, porque el delegado tiene mucho tiempo que no se presenta a trabajar por la pandemia. Te dicen que está resguardado en su casa, yo entiendo que sea una persona mayor, pero hay cosas que desde la casa no se pueden arreglar y si asumió la responsabilidad de la delegación del ISSSTE, tiene que estar al pendiente del abasto de medicamentos”.

Señaló que la pandemia fue un pretexto para dejar de brindar servicios médicos y medicamentos a otros padecimientos ajenos al Covid-19, cuando la realidad es el desabasto a nivel nacional, situación que si bien dijo no es nuevo, pues desde sexenios como el de Felipe Calderón la organización viene exponiendo el desabasto año tras año, este, se agudiza cada vez más.

Comentó que entre los jubilados y pensionados que representa se ha registrado escases de medicamentos para problemas cardíacos y fibrosis pulmonar, fármacos caros que no pueden ser absorbidos por los derechohabientes.

“El nombre del delegado ni siquiera lo sé, de esa magnitud te hablo que no atiendo a la delegación. El nombre en el directorio del ISSSTE está desactualizado, voy a la delegación y te dicen que atiende desde su casa, se han mandado oficios y tampoco se responden y te argumentan que está saturado, pero si esta trabajado desde su domicilio es porque está sacando los pendientes ¿no?”, recriminó Hermelinda Domínguez.

En el informe Financiero y Actuarial 2021, el ISSSTE compró el año pasado 160.2 millones de piezas de medicamentos y otros insumos para salud para cubrir la demanda de los derechohabientes, en los que gastó solo 10 mil 288 millones 600 mil pesos, cuando en 2019, la compra de medicamentos fue de 205 millones 897 mil 469 piezas por 11 mil 979 millones 400 mil pesos.

El contar con menos medicamentos también se vio reflejado en el surtimiento de recetas en las farmacias a pesar de que la disminución en los medicamentos e insumos se registró a pesar de que el ISSSTE y también estuvo atendiendo a pacientes Covid en sus hospitales.

SIN MEDICAMENTOS PARA INTERNADOS DEL ISSSTE, DENUNCIA FAMILIAR

La desesperación de familiares de internados en la Clínica del ISSSTE Campeche “Dr. Patricio Trueba de Regil”, crece a raíz de la falta de medicamentos, por ello los fármacos son adquiridos por los propios derechohabientes que gastan en muchas ocasiones dinero que ni siquiera tienen de manera diaria, así lo dio a conocer José Manuel Aguilar Mejía, familiar de un paciente internado por peritonitis.

Aguilar Mejía aseguró que los familiares de los pacientes recurren a farmacias de la ciudad buscando el mejor precio, sin embargo, existen cuadros clínicos que requieren de medicinas que no hay en Campeche, por consiguiente, tienen que recurrir a otras ciudades en búsqueda de la existencia del fármaco ya sin importar el costo.

De igual manera, señaló que familiares de pacientes se quiebran ante la desesperación de no poder acceder a medicamentos que deberían ser proveídos por la misma institución pública, por si fuera poco, en el caso personal del denunciante mencionó que existe mucha negligencia y mala organización en la clínica, puesto que le han prohibido la entrada al querer visitar a su paciente en los horarios de costumbre.