Acusan de fraude a la UNID, niega títulos ya pagados

Egresados de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Campeche, se manifestaron a las afueras de la institución para exigir al Rector, Fernando Othón Tejera Berlanga, la entrega de sus títulos profesionales que desde hace tres años fueron tramitados.

Sumamente furiosos y cansados de tantas excusas, representantes de egresados de diferentes licenciaturas, advirtieron que en caso de hacerlos esperar más tiempo, procederán legalmente de forma colectiva, ya que son más de 100 personas defraudadas que para este proceso tuvieron que pagar 17 mil pesos.

La joven Jazmín García, comentó que esta situación afecta en su formación académica y desempeño laboral, debido a que la mayoría de sus compañeros buscan estudiar una maestría y al no contar con ese documento no pueden continuar al siguiente nivel educativo, e incluso, hay quienes han buscado una buena oferta laboral aquí en Campeche o en otros Estados de la República, pero la carta de pasante no es suficiente.

Refirió que ante la falta de respuesta han investigado por su propia cuenta, cuál es una de las razones por la cual hay este atraso en la entrega de títulos profesionales, y al parecer es que la UNID no ha ido a la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc) ha entregar sus documentos.

Precisó que la encargada de entregar estos papeles, es la Coordinadora de Servicios Sociales, Reina Mendicutti Luna, y en la dependencia estatal les informaron que solo están cargados documentos digitales y están en la espera de los físicos, los cuales no ha llevado.

“Ya no estamos para pedir, sino para exigir, porque ya llevamos mucho tiempo así y estamos siendo afectados en nuestra formación académica, no podemos hacer maestrías, no podemos seguir mejorando y necesitamos respuesta. También hay otros compañeros que han querido salir del Estado de Campeche para seguir progresando y no podemos seguir así”, manifestó.