Acusan de reelección indefinida en SUPAUAC y Berzunza lo niega pero no rechaza aspiración

Al reconocer sus aspiraciones de continuar frente al Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche (SUPAUAC) una vez que concluya su periodo, el secretario general, Joaquín Berzunza Valladares, rechazó acusaciones en su contra sobre intenciones de modificar los estatutos para una reelección indefinida.

En entrevista para El Sur de Campeche, aseguró que están cumpliendo y respetando lo dispuesto en la reforma laboral, e incluso, desde hace 20 años que entró ya se había adelantado a las exigencias federales, por lo que en el Congreso que tuvieron hace unos días solo llevaron la revisión y adecuación de los estatutos que ya estaban establecidos.

Explicó, que el Congreso que realizaron hace unos días obedeció a un exhorto por parte de la Secretaría del Trabajo Previsión Social, para la revisión de estos estatutos, que ya lo venían haciendo periódicamente desde el año 2001, 2007 y 2013.

Agregó que para ello contaron con la participación de delegados y representantes de las facultades y centros de investigación, así como también abogados de asuntos jurídicos, que estuvieron pendientes de cada documento que conforma los estatutos sindicales.

“Tengo que decirlo, pero cada vez que se acerca cambios en la directiva a nosotros nos falta un año, estamos en el tercer año de este periodo y viene un proceso para renovar la dirigencia, entonces empiezan cuestiones de gente que pretenden participar a lo mejor son los que empiezan hacer este tipo de comentarios y demás, pero son sus puntos de vistas, pero simplemente no es así porque yo no me puedo quedar en el sindicato porque yo quiera, si estoy es porque cuento con el apoyo de la gente en una votación siempre democrática y jornada electoral”, manifestó.