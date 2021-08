Adaptarse o morir ante sueldos bajos

Sondeo

Todo sube de precio pero los sueldos no, cada vez alcanza para menos. ¿Qué haces para sobrevivir, adaptarte o joder al prójimo para ello?, Si te dieran a elegir vivir un mes con toda libertad aunque te contagies de Covid o vivir con cuidados y protocolos para más tiempo ¿Qué escogerías?

Los entrevistados coinciden en que se han adaptado a la situación y prefieren vivir con cuidados por más tiempo.

Esteban Garfias dijo: Pues en realidad los sueldos están bajos y prefiero vivir cuidándome que estar contagiado y contagiar a los demás.

Lizbeth Vega respondió: Adaptarme, prefiero vivir con cuidados y protocolos por más tiempo.

Jesús Cocom contestó: Adaptarme por supuesto, prefiero vivir más tiempo con cuidados.

Edgar Pech dijo: Me adapto, es difícil pero hay que hacerlo, escogería vivir con más cuidado y protocolos, prefiero el cuidado que vivir con miedo.

Camila Méndez respondió: Me he adaptado como muchos, es difícil porque en estos tiempos no hay trabajo pero creo que no tenemos para donde más ir, escogería vivir cuidándome por mucho más tiempo, de todos modos eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ya nos estamos acostumbrando a las medidas sanitarias.