“Administración de Eliseo”, ejercicio fallido según Auditoría Superior de la Federación… hasta los intereses sustrajeron

Quiso “manejar” recursos arbitrariamente y ni a sus colaboradores supo contratar

La administración del Ayuntamiento de Campeche desde sus inicios es un desperfecto de administración. No informa a instancias superiores. No tiene los órganos de gobierno establecidos. No tiene manuales de operación, ni catálogo de actividades menos de función. Tampoco tiene manuales de manejo de recursos humanos. No tiene un programa de adquisición de equipo digital y de software.

En términos reales no tiene ni idea de cómo se debe y se tiene que administrar los recursos públicos y, sobre todo, el dinero que la Federación le entrega para su aplicación.

A continuación parte del catálogo de insuficiencias y mala práctica de gobierno observada por la Auditoría Superior de la Federación por lo que tiene como resultado ser catalogados como malos administradores de la hacienda pública, que tiene que ver desde la decisión de los servidores públicos así como la aplicación de la administración.

El Ayuntamiento de Campeche se quiso manejar como una ínsula cuando hay reglas de operación establecidas por ley para el uso, manejo y aplicación de dinero que el gobierno federal da como parte de la Ley de Coordinación Fiscal.

DEBILIDADES AMBIENTE DE CONTROL

• El Municipio de Campeche, Campeche, no informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de obras públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no cuenta Manual General de Organización que establezca las funciones de cada área.

El Municipio de Campeche, Campeche, no cuenta con un documento donde se establezcan las funciones que se derivan de cada una de las facultades.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no cuenta con un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación de personal.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no cuenta con un programa de adquisiciones de equipo y software.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• El Municipio de Campeche, Campeche, no tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de administración de riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no ha realizado evaluación de los riegos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos y se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no cuenta con un Comité de Tecnología de

Información y Comunicaciones (Informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización y de rendición de cuentas.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no cuenta con un informe de la situación que guarda el control interno institucional por el cual informa al presidente municipal la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno.

• El Municipio de Campeche, Campeche, no aplicó en el último ejercicio una evaluación de control interno y/o riesgos y estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados.