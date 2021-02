Administración de Pablo Lazarus estuvo cubierta de corrupción

La Auditoría de la Federación dependiente de la “4T” dictaminó que el ahora morenista Pablo G.L., no realizó una gestión eficiente y transparente durante su gobierno

De acuerdo al reporte que emitió la Auditoría de la Federación dependiente de la Cuarta Transformación “4T” que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se arquearon los Fondos Federales que se otorgaron durante la administración del ex alcalde panista al Municipio de Carmen, Pablo G.L. y se determinó que no hubo una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio.

De acuerdo a lo dicho por la primera autoridad del país para combatir, investigar y sancionar la corrupción durante su gobierno, se deben establecer medidas eficaces que tengan efecto perdurable para que realmente erradiquen la corrupción, por tal motivo la Auditoría de la Federación emitió el resolutivo contra PGL y determinó que se le han dado diferentes oportunidades para comprobar el uso de los recursos públicos que durante su administración y hasta la fecha, no ha podido comprobar.

Se presumen daños como probable responsable a la Hacienda Pública por un monto de 581 mil 261 pesos con 10 centavos, más los rendimientos financieros que se generaron desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de participaciones federales a los municipios del 2017, lo que para el órgano federal significa que nunca pagó al IMSS durante su administración, pese a que se le envió el recurso mes con mes y privó de la seguridad social de los trabajadores del Ayuntamiento.

De la misma forma, se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda por un monto de 75 mil 186 pesos, más los rendimientos financieros por no efectuar en tiempo y forma el pago de los recargos sobre la nómina estatal, lo que consta que no cumplió con su obligación fiscal del año 2017, también se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 8 millones 976 mil 727 pesos, más los rendimientos por no efectuar los pagos enteros en tiempo y forma al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el 2017, por lo que privó de obras y acciones en beneficio de la comunidad carmelita.

Así mismo, un daño más o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 127 mil 889 pesos, más los rendimientos financieros por el pago extemporáneos de derechos de agua y descarga de aguas residuales, lo que originó recargos y actualizaciones, esto quiere decir que no cumplió con el pago ante CONAGUA del año 2017, lo que dañó el erario y nuevamente se dejó de realiza acciones en beneficio a la población.

En el 2016 otro daño o perjuicio a la hacienda pública por un monto de 47 millones 437 mil 521 pesos con 31 centavos, más rendimientos generados desde su disposición del total del pago al IMSS correspondiente a las cuotas, esta observación muestra que les retuvo a todos los trabajadores del Municipio de Carmen, pero no cumplió con el pago y les quitó el servicio médico. Finalmente, también en el 2016 hubo un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2 millones 810 mil 390 pesos con 19 centavos, más los rendimientos generados desde su disposición, por destinar recursos del fondo de aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el año 2016, en esta observación el órgano federal solicita al ex alcalde panista la devolución del dinero.