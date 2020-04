Afecta preparación de árbitros pandemia del Covid-19

El responsable de los nazarenos, Sergio Hernández, afirmó que aunque entrenan en casa, los árbitros han visto afectada su preparación

Al considerar que desaparecer la Liga de Ascenso MX restaría competitividad y desanimaría al gremio de los árbitros profesionales que buscan llegar a la máxima división del balompié mexicano, Sergio Hernández Piña, responsable de la preparación de la Delegación de Árbitros Campechanos, dijo que los entrenamientos de los nazarenos no se descuidan pese a la pandemia del Covid-19.

En entrevista telefónica, una nueva modalidad para encontrar información en tiempos de pandemia pro el coronavirus, Hernández Piña, quien junto con Gary Jean Sosa Tamayo son los responsables de que se le haya devuelto el estatus de Delegación a Campeche y pudieran retornar a sancionar encuentros de Tercera División Profesional, admitió que la pandemia afecta la preparación de los jóvenes silbantes campechanos.

Cabe recordar que un árbitro de Campeche recién debutó en la jornada 19 de ​ la Liga de Tercera División Torneo 2019-20, en el duelo Campeche Nueva Generación vs Monarcas Zacapu (Chocos Tabasco), luego de varios años en que el arbitraje campechano estaba en el olvido profesional.

Recordó que son cinco los árbitros campechanos que permiten al Estado volver a figurar en la lista nacional de nazarenos en condiciones de sancionar duelos oficiales de fútbol a nivel profesional, pero la idea es alcanzar la cifra de doce árbitros. ​

DESAPARECER ASCENSO, RETROCESO

Hernández Piña, quien cuenta con largo historial como árbitro profesional y del sector amateur en Campeche, tocó un tema sensible en el mundo del balompié mexicano que está dando qué hablar en los últimos días: la decisión de los dueños de equipos de la Liga MX de desaparecer el circuito de Ascenso.

Esta situación afectaría a manera de cascada a jugadores, personal administrativo de clubes, boleteros, taquilleros, y por supuesto a los árbitros que trabajan en el circuito de ascenso y muchos de ellos están a punto de dar el salto a la Primera División.

– ¿Quitar el ascenso, eso perjudica al gremio arbitral?

Completamente, dado que la situación, esta gente en lo particular sabes tú que se entrena a diario para estar a nivel. Cuando se pierde esta competitividad realmente quedan desamparados los que están en Segunda o en la Liga de Ascenso, (a punto) para subir a Primera nacional, pierden la motivación fuerte, sí es perjudicial en todo que se suspenda la Liga de Ascenso.

NO DEJAN DE ENTRENAR

Por otro lado, dijo que los jóvenes aspirantes a árbitros profesionales no han dejado de prepararse en la medida de lo posible, “estamos apegados a que se pueda entrenar y se le dé la instrucción de que siguiera el proceso de entrenamiento por su cuenta a fin de que no pierdan condición física, muy aparte y mención especial a que Gary Sosa les pasó un programa para que ellos sigan día a día y ellos no pierdan la forma física que han ganado”.

Dijo que aún no se tiene fecha de cuándo se van a presentar las pruebas físicas que estaban programadas para el mes de junio, pero fueron canceladas por el momento ante la pandemia del coronavirus que ha trastocado toda la actividad deportiva.

-¿Cómo ve a estos jóvenes campechanos ante lo que está sucediendo, la motivación no la han perdido?

-La motivación sigue presente en cada uno de ellos y máxime para los nuevos aspirantes que tenemos preparando para junio, ellos al igual que los que ya están adentro, siguen con la misma forma de entrenamiento dado que están en un grupo que se creó de WhatsApp donde se les pasa la información correspondiente. Pretendemos que ellos alcancen las metas trasladadas para ellos para que optemos por tener el mínimo de 10 o 12 elementos, en virtud de que, si no hay otro cambio, se pretende que se iba a reactivar otro equipo de Tercera División en Ciudad del Carmen entonces sí necesitábamos que la gente crezca, para los que están y los que entren cubran los espacios que nos hacen faltan por tener completos.

-En el mes de junio iban a haber pruebas físicas, ¿cuántos chicos campechanos iban a participar?

Aparte de los cuatro que ya tenemos, iban a ir seis más, para hacer un total de 10, pero me acaba de comentar el coordinador de El Carmen que ya hay otros dos, en total viajarían ocho y los cuatro que ya están serían en total 12. Los cuatro que están son la punta de la bayoneta para que los chavos que también lo vean sientan el estímulo y apliquen todo lo que se ha preparado para este caso.

– ¿Van a ser complicadas las pruebas físicas para ellos?

Pensamos, el profesor Gary y yo, que la vez anterior se redujeron en dos vueltas las pruebas físicas como los heat eliminatorios. Normalmente son cinco heat de velocidad por las 10 o 12 vueltas que normalmente complementan el circuito, esta vez pensamos que las van a bajar a ocho y van a dejar en tres heats eliminatorios de fuerza y resistencia las que se vayan a llevar a cabo, pero eso es un pensar de nosotros debido a la pandemia del coronavirus, porque no todos estarán en un perfil físico completo.

– ¿Habrá alguna joven femenina realizando las pruebas físicas?

Te adelanto, salvo que no suceda lo contrario, hay una compañera de Ciudad del Carmen que está entrenando por su parte, ya había empezado a entrenar con los compañeros, pero está entrenando por su cuenta. Sí vamos a llevar una fémina, en lo que es la apertura de equidad de género, amén de Karla Escamilla, esperemos que para ella sea la prueba definitiva, dé el estirón, porque ella está dentro del proyecto inicial que sea la primera que se manifieste en la Liga Femenil del fútbol profesional mexicano.

-¿En junio las pruebas iban a ser aplicadas en Mérida, o en dónde se iban a hacer las pruebas físicas?

Teníamos la leve esperanza, no sabemos, de que se llevaran a cabo en Campeche, pero dado las circunstancias que están pasando, esto ya quedaría una decisión de última hora de la Comisión de Árbitros, se había propuesto que Campeche como ya estamos dentro, se hicieran las pruebas acá con nosotros, pero si no correspondería ir a la Ciudad de Cancún para hacerlas, o en su defecto a la ciudad de Mérida -finalizó.