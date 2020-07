Afectados, deportistas campechanos por el Covid-19

Debido a la cancelación de los eventos deportivos por la Feria de San Román y San Francisco se quedan sin competencias para este año

Con pocas opciones de tener actividad oficial, los deportistas del municipio de Campeche se están quedando sin espacios para mostrar sus habilidades y talento, luego de que se han cancelado también las actividades deportivas de las tradicionales ferias de San Román y San Francisco, que ofrecen anualmente una buena cantidad de eventos deportivos.

Así se pudo confirmar con el titular de deportes de la comuna campechana, Aarón Segovia Magaña, quien confirmó que se han cancelado las actividades deportivas de ambas ferias, entre las que destacan las carreras pedestres Señor de San Román, el Torneo de Futbol de Salón, el evento de Fisicoconstructivismo, el evento de luchas, box y artes marciales mixtas que al año pasado reunió una gran cantidad de espectadores, y la Clásica Ciclista, entre otros.

“Por desgracia ya se anunció que las ferias de San Román y San Francisco, los eventos tradicionales de las ferias que ya están a la vuelta de la esquina, ya muy pegados, entonces con la pandemia en lo más alto no se van a poder llevar a cabo estas actividades”, significó.

-¿Ninguna actividad deportiva de las ferias de San Román y San Francisco se va a realizar?

Definitivamente no, porque son eventos masivos, y ahorita no podemos hacer esas cosas, tenemos que ser congruentes, ser responsables en todo lo que hagamos nosotros. La salud de los deportistas y de la ciudadanía es prioridad.

Por otro lado, en cuando a la reapertura de los espacios deportivos municipales, dijo: “mira, el semáforo epidemiológico, que pone el Gobierno Federal, Campeche está en semáforo naranja que supuestamente ya nos permitiría abrir los gimnasios, algunos espacios, pero la verdad es que yo solicité un permiso, una información más que nada a la Copriscam, del Gobierno Estatal, y la verdad es que no pudimos abrir de nuevo los gimnasios porque en el estado no se permite todavía este tipo de actividades”.

-Y parece que va a llevar un tiempecito más –apuntamos.

Sí, es correcto, si, la verdad es que no entiendo mucho a la gente que dice que nos están pidiendo que no salgamos, que no nos arriesguemos, que nos cuidemos, que cuidemos a la familia, pero hay mucha gente que está en la calle y que no tiene nada que hacer en la calle, si va a tardar, espero que no mucho, espero que la gente tenga un poquito más de conciencia y se quede en su casa porque esa es la única manera de bajar los números -finalizó.