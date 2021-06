Afloran quejas de abusos del “depredador sexual” de empleadas del Tribunal y acusan a protectora

H.R.V.C, encargado de la Central de Consignación de Pensión Alimentaria en el Tribunal Superior de Justicia, lleva años acosando a mujeres que no solo acuden a realizar trámites en Casa de Justicia, sino también a empleadas del Poder Judicial.

Algunas prefirieron renunciar y alejarse de ahí por temor a ser atacadas por este sujeto.

Desde el anonimato diversas víctimas dan testimonio, prefieren omitir su nombre por vergüenza, aún y cuando no son culpables de nada. Otras, temen que haya represalias ya que H.R.V.C. ha sido denunciado varias veces y no pasa nada, lo que hace pensar en que alguien del Poder Judicial lo protege.

El primer testimonio, describe como este sujeto aprovechando su nivel superior, acosa a las empleadas y les ofrece regalos para ganar su confianza.

“El tiempo que trabajé con esta persona fue bastante desagradable, porque buscaba el momento de acercarse a mí y tratar de abrazarme, cosa que en algún momento logró porque estaba distraída, pero apenas sentía que me abrazaba lo rechazaba y le quitaba el brazo diciéndole que no me abrazara porque no tenía ningún solo motivo para hacerlo, la única relación era estrictamente laboral, siempre respondía con una sonrisita, tal vez pensaba que no era algo serio y continuó haciéndolo en el tiempo que trabajé con él; me mandaba mensajes ofreciéndome regalos, llegó a decirme que podría conseguir que tendría un puesto mayor al que tengo”, relató.

Ella misma le puso un alto… pero H.R.V.C. al ser su superior, buscó la manera de perjudicarla laboralmente hablando.

“Es una persona muy desagradable, empezó a decir que no desempeñaba correctamente mis labores, que no cumplía con ellas, que hacía todo menos lo que tenía que hacer. Al final me cambiaron de área, le creyeron las mentiras sin investigar si era verdad o no, creo que es algo malo porque trabajando en un lugar donde se imparte justicia no hacen justicia”, añadió.

Las quejas nunca salieron de la privacidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), trascendió que la amistad del acusado con su jefa directa, la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, Concepción Canto Santos, le permite seguir sus prácticas sin temor a represalias.

Para la afectada resulta lamentable que nadie hiciera nada ante su queja.

“Deberían sancionarlo, y no sé, ya es demasiado lo que esta persona ha hecho como para que siga laborando en un área donde día con día van mujeres vulnerables por su situación y aproveche esos momentos, creo que deberían de tomar cartas en el asunto. Se me hace injusto que siendo su superior una mujer, no se ponga en el lugar de una antes de creerle a esa persona”, expuso.

Desde el pasado 14 de mayo, en la Fiscalía General del Estado (Fgecam) se levantó una denuncia en contra de este funcionario por abuso sexual.

El Presidente del organismo, Miguel Ángel Chuc López, dio su palabra que habrá una investigación y castigo de comprobarse los señalamientos.

Mientras la investigación avanza, H.R.V.C., quien solicitó un “permiso” de 15 días para ausentarse de su trabajo, sigue acumulando quejas y nuevos testimonios dan cuenta de cómo operaría para acosar a las mujeres adentro de Casa de Justicia.