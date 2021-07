Agitación por reelección en SUTAISUAC

Las molestias y problemas entre sindicalizados y la Secretaría General representada por Claudia Escobedo, continúa en el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche (SUTAISUAC) cuando ayer, en reunión con delegados, se aprobó la planilla de la reelección de la actual líder por cuarta ocasión, en medio de señalamientos de presunto desvío de recursos y red de corrupción que ha imperado por ella desde hace 12 años.

Un ex sindicalizado declaró que esta aprobación va en contra de los estatutos debido a la existencia de una impugnación contra Claudia Escobedo, la cual no respetó y saltó los tiempos para poder reelegirse, “ella mañosamente manejó una cifra para que se firma 3 opciones de elección beneficiando siempre a su planilla. Esta señora con su soberbia no subsana el señalamiento de impugnación de poner la suplencia”.

Criticó que no es posible que la Comisión de Honor y Justicia no pueda dictaminar, así como la Electoral y de Hacienda, que en teoría debería ser autónomas pero no lo son, encontrándose presuntamente bajos las órdenes de los intereses de Claudia Escobedo.

Lo anterior lo expresó debido a que así como él, varios compañeros que aún pertenecen al SUTAISUAC se encuentran demandando por quejarse de las anomalías internas y se les está exigiendo quedar expulsados.

“Todo lo manipula ella desde el poder porque es Secretaria General y está participando en el proceso de elección, es juez y parte en todo este proceso.

Se le acusa de venta de plazas, se manda a hacer peritaje de los audio y se determina que sí es su voz, ella evidentemente lo niega en asamblea y que sólo le prestó 200 mil pesos al señor Wilbert López, lo cual es mentira porque hay documentos donde dan resolutivo que tiene que pagar un millón 200 mil pesos a este señor”.

El ex sindicalizado dijo que compañeros del SUTAISUAC se encuentran preocupados por la presunta red de corrupción en la que impera Claudia Escobedo, donde a quienes muestren inconformidad a sus intereses personales, se registran movimientos irregulares para expulsarlos del sindicato.

“Los compañeros ya no buscan qué hacer porque todos los términos legales habidos y por haber no se puede hacer nada contra ella, y los sindicalizados no quieren llegar a los desmanes y violencia, pero ¿quién hace justicia? nadie”.

Las represalias ya se dieron, dijo, pues a los compañeros que se inconformaron en junio se les puso su demanda ante la Comisión de Honor y Justicia y está sí procedió, “pero la demanda a la Secretaría General dicen que no procede pero a los compañeros sí, de hecho ellos están en investigación y a ellos sí se les va a aplicar la ley”.