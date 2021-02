Agreden a reportero por huestes de Lazarus, previo a mitin laydista

Demuestra Morena su rostro violento como es costumbre

Agresiones a un reportero, protestas contra las imposiciones en Morena y el descontento de consejeros estatales, formaron parte de la jornada con la que Layda Sansores San Román cerró su precampaña rumbo a la gubernatura del Estado.

Ayer, un grupo de personas al calor del ex Presidente Municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, agredió a un reportero que segundos antes documentaba la entrega de tortas y refrescos a los ciudadanos que Lazaruz llevó al evento de Layda.

Los hechos tuvieron lugar en el estacionamiento de la tienda Soriana, a unos metros del edificio “Padrinos de Layda”; evidenciado en estas prácticas que respondió de manera agresiva contra un reportero a quienes sus simpatizantes golpearon y corretearon al interior del supermercado, todo mientras Gutiérrez Lazaruz huía del sitio.

Antes, en la sede de este instituto político, se congregaron cientos de campechanos entre militantes, simpatizantes, así como ex priístas afines al ex Senador Raúl Pozos Lanz, para aplaudir a Layda Sansores y a Mario Delgado, líder nacional de Morena.

Primero, ambos políticos se presentaron al Instituto Electoral del Estado (IEEC), donde el líder morenista entregó un documento en el que aseguraba que Layda Sansores es la su única aspirante a la gubernatura.

Hasta ahí se presentaron integrantes del Consejo Estatal de Morena como Mildred Can Hernández y Carmen Molina Chablé, ambas sancionadas por violencia política en contra de Patricia León López, quienes se lanzaron hacia la camioneta donde se transportaba Mario Delgado para llamar su atención.

En entrevista, afirmaron que están siendo desplazadas por las decisiones cupulares de Layda Sansores y el Senador con licencia, Aníbal Ostoa Ortega.

Minutos después Delgado Carrillo ofreció una conferencia de prensa donde dejó entrever el “aparente” rompimiento de la coalición “Juntos Haremos Historia” que incluye al Partido del Trabajo (PT). Confirmó la entrega de un documento de desistimiento al Órgano Electoral, sin embargo, añadió que aún existe diálogo para trabajar juntos.

Después de la conferencia, los Consejeros abordaron al dirigente quien no tuvo de otra que oír sus quejas en contra de Layda y a quienes afirman han corrompido al partido.

Ya en la sede morenista, cientos de personas se congregaron en un ambiente donde no se cuidó la sana distancia, los filtros sanitarios estuvieron de adornó porque no todas las personas recibían gel o les tomaban la temperatura.

En la parte trasera del local se colocó un toldo y un escenario a donde llegó Layda Sansores repartiendo abrazos y besos como si la pandemia por Covid-19 no existiera en lo absoluto.

Entre los asistentes destacaba el ex priísta Raúl Pozos Lanz y el ex Comisionado Nacional de Seguridad Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Renato Sales Heredia, ellos le acompañaron en el escenario.

A Renato Sales, Layda le entregó la candidatura a la alcaldía de Campeche, mientras que a Pozos – trascendió – dispone de diversas candidaturas para repartirlas entre sus seguidores.

Sansores habló primero, aseguró que después de Gobernar en la Álvaro Obregón, está lista para ahora sí ganar la gubernatura tras tres intentos fallidos.

Ante la mirada de morenistas carmelitas que aspiran a ser Alcalde, llamó al ex panista Pablo Gutiérrez Lazaruz al escenario, el político a quien calificó en 2017 de insensible, ahora es uno de sus aliados y su favorito para ser candidato en la Isla.

Minutos después, Mario Delgado llamó a la unidad y a fortalecer las estructuras electorales para repetir el triunfo del 2018. Se lanzó de lleno contra la coalición que conforman el PRI, el PAN y el PRD, asegurando que se han unido para frenar el avance de la 4T.

El evento llegó a su fin, el amontonamiento no se hizo esperar, todos querían una foto de Layda Sansores a quien no veían en Campeche desde hace varios años. Afuera simpatizantes de la Diputada Selene Campos Balam colgaron cartelones para exigir a Mario Delgado no meter las manos en la vida interna de Morena en Campeche.

Reclamaron la destitución de Ramón Magaña, la inclusión de ex priístas y el desplazamiento de quienes dicen fundaron el partido.