Ahora va AMLO por el control de las elecciones vía Economía, mediante sistema de gestión de calidad, de nuevo en el DOF

* Ahora van por INE y elecciones por medio de la Secretaría de Economía aún impedidos por autonomía constitucional del órgano electoral *La vuelve a hacer la 4T

Ahora la 4T va contra el Instituto Nacional Electoral al pretender una consulta pública para la implementación de una Norma de Sistema de Gestión de Calidad, para la institución autónoma, propuesta por la Secretaria de Economía mediante el Diario Oficial de la Federación que se ha convertido en el látigo del sistema y vigilado por la Secretaría de Gobernación para dar chicotazos a las instituciones.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ceja en su empeño de deshacer o desestabilizar las instituciones utilizando todas las herramientas posibles de distracción o de acción para implantar un régimen totalmente controlado para el beneficio de su movimiento y romper con el esquema democrático que le permitió llegar al poder.

Ciro Murayama, Consejero Electoral hace referencia en cuenta de Twitter y acusa “con este despropósito publicado en el DOF (22-05-20): el gobierno vía la Secretaría de Economía quiere regular la organización ¡de las elecciones! No entienden que las elecciones no son actividad económica; peor, ignoran que hay autonomía constitucional en materia electoral”.

Las reacciones no se han hecho esperar ante una nueva intromisión y atropello del gobierno de López Obrador, sobre todo, en los órganos autónomos donde por obviedad no tiene control por su carácter constitucional.

El dislate es abrumador, del desconocimiento de quienes le proponen al presidente estos desatinos o que estos desatinos son del presidente y no se atreven a contradecirle sus colaboradores cuando no ha lugar a las barbaridades jurídicas, económicas y políticas quedando con la supina ignorancia de la época de la revolución cuando los cuatreros de auto nombraban generales y se rodeaban de letrados o “letrudos” y la orden era: “dele forma, licenciado”, y le hacían… como ahora.

Por lo que esta indicación en el DOF tiene todo el sello del presidente López Obrador pues ordena el DOF, se haga mediante consulta pública, su mejor característica.

Tal vez hoy mismo o mañana tenga que salir el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, a decir que no tiene sustento y que no procede, para que doña Olga Sánchez Cordero, guarde un nuevo mamotreto detrás de la puerta para tenerlo pendiente. Por lo que por medio de una dependencia como Economía, para intentar controlar las elecciones y al INE, como que confundieron la gimnasia con la magnesia o es tal su voracidad que ya no saben cómo meter el diente.