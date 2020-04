Alargar cuarentena es catastrófico, ¿de qué vamos a vivir?: empresarios

Puedo cerrar mi negocio de dos a tres semanas más tiempo sería catastrófico para mí, sería dejar de pagar a mis trabajadores y deudas a los proveedores. Volver a abrir significaría mucho esfuerzo y dedicación, expresó Christian Rodríguez Moreno, propietario de la Refaccionaría Bahía de Campeche, quien por la emergencia sanitaria está tratando con mucho esfuerzo mantener su plantilla laboral con ventas caídas de hasta en un 50 por ciento.

“Estamos trabajando un poco más recortados, he reducido las horas de los trabajadores. Los he estado rotando un día sí y un día no. A las personas que se encuentran en los grupos vulnerables, tengo una persona con diabetes y dos trabajadores más con más de 60 años, están en sus casas. Cerré la Semana Mayor, de Semana Santa y la otra sucursal la cerramos dos semanas”.

Destacó que como muchos otros negocios considerados como actividad esencial, están cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes: el uso de cubrebocas obligatorio para el personal, reduciendo a dos la atención de los clientes, manteniendo la sana distancia, así como el uso de gel antibacterial y el lavado constante de manos. “Obviamente, sí nos ha afectado la situación. Las ventas, alrededor del 50 por ciento, pero, día con día vemos que está bajando más. Los que están viniendo a comprar son reparaciones pequeñas para no gastar demasiado, yo creo que también es porque están guardando el dinero para cualquier eventualidad”, explicó.