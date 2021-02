Alcalde con licencia no cumplió a pobladores de Tixmucuy

El ex Alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, no cumplió a los pobladores de Tixmucuy y ahora quién está en su lugar sigue sin atender las necesidades de la localidad, señaló el Presidente de la Junta Municipal de Tixmucuy, David Chan.

“Es cierto, pintó una cancha y un parque, pero esas son obras que hicieron los gobiernos anteriores. Pero solo eso hizo, pintar nada más y ninguno de los servicios básicos que nosotros necesitamos que viene siendo el alumbrado público y el agua potable, nunca tuvimos ni siquiera un metro de ampliación de agua potable o energía eléctrica y esos son servicios que tiene que dar el municipio”, dijo.

Consideró que el ex Alcalde se enfocó más en sus aspiraciones políticas que en atender los problemas y necesidades de los pobladores de Tixmucuy, como los servicios públicos y la falta de obra pública.

“En los pueblos todo está detenido, el ex Alcalde dijo que iba a venir dos veces por año a las comunidades y con nosotros solamente fue solo dos veces que nos ayudó a reparar unos focos y nada más. Que vaya a los pueblos y vean cómo están las calles”, apuntó el Presidente.

Por otro lado, subrayó que el apoyo que les da el Gobierno del Estado para las Juntas, hasta ahorita sigue detenido por que el Gobierno Municipal tardó muchísimo en intervenir sin firmar el convenio que tenemos.

Aclaró que aunque no se perdió el recurso está detenido. Explicó que ese millón de pesos para ellos es regular y pueden hacer pequeñas obras en los pueblos, mejoramiento de espacios.

Agregó que no está bloqueando el trámite el Ayuntamiento, pero se tardó mucho en firmar un convenio y los perjudicó.

“Este año ya mero se termina y todo el Gobierno del Estado necesitamos salir bien con cuentas y con todo y por culpa del Ayuntamiento tardamos. Nosotros no hemos podido todavía ejecutar la obra del millón del año 2020”, dijo.

En estas localidades las calles son el mayor problema que tienen y también el alumbrado público el cual está muy deteriorado. También se han hecho las gestiones al Ayuntamiento por esta situación, pero desde que entró el nuevo Alcalde o el suplente no han tenido ninguna reunión con él.

“Tampoco tuvimos una reunión con el ex Alcalde aunque metamos oficios, papeles o solicitudes no habido por parte del Ayuntamiento ni siquiera un acercamiento y yo ya pedí cita con Paúl Arce y nunca me dijeron la hora”, mencionó.