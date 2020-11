Alcalde desesperado, promociona todo menos al PAN: Chava Farías

Quizás por desesperación el Alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, promociona a otros partidos políticos y no al que lo hizo Regidor, Diputado local y Presidente Municipal de Campeche, opinó el tres veces Alcalde de Candelaria, Salvador Farías González.

Al reiterar que ha militado en Acción Nacional (PAN) por 28 años y donde va habla bien de este partido y sus militantes, consideró que el Edil capitalino quien, como él, busca la candidatura a gobernador debería ser más agradecido y apoyar a este instituto político.

“La verdad yo tengo amigos en Campeche, tengo amigos en todo el Estado y me han dicho que mi amigo Eliseo (Fernández Montúfar) pues no menciona mucho al PAN, menciona mucho a Moci (Movimiento Ciudadano) y a RSP (Redes Sociales Progresistas) un partido nuevo; son partidos nuevos que no tienen apoyo”.

“Si él no habla del PAN, pues que se vaya con sus dos partiditos y que la juegue”, declaró el Edil, quien ayer junto al Diputado José Inurreta Borges encabezaron la “Cabalgata Guadalupana” que partió desde Samulá hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe.

Tras desmotar su caballo y saludar a los feligreses reunidos ahí, señaló que sigue en la carrera por la candidatura y cuando sean los tiempos se registrará como precandidato. Sostuvo que si le toca encabezar al PAN trabajará para ganar las elecciones.

Chava Farías aclaró que como otros panistas, no está de acuerdo con la alianza electoral que incluye al PRI y el PRD; sin embargo, reconoció que la decisión está fuera de su ámbito y apoyará lo que definan sus dirigentes Marko Cortés y Pedro Cámara Castillo.