Alcaldesa paliceña exhorta a ciudadanos a no bajar la guardia contra el Covid-19

La enfermedad sigue presente y no se quiere por ningún motivo que pueda haber un rebrote, es necesario retomar los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de la Secretaría de Salud, señaló Díaz Domínguez

PALIZADA.- Ante el relajamiento que se ha observado en los últimos días donde muchos ciudadanos ya no están cumpliendo con las medidas sanitarias en contra del Covid-19, la presidenta municipal, Maritza Díaz Domínguez, está exhortando a la población a no bajar la guardia ya que la enfermedad sigue presente y no se quiere por ningún motivo que pueda haber un rebrote.

Recordó la Alcaldesa que es necesario retomar los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de la Secretaría de Salud, y que tal parece que se está olvidando por buena parte de la población, esto desde luego los pone en riesgo, lo mismo que a su familia y toda la ciudadanía ya que podrían contraer la enfermedad que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio de todos para mantenerla controlada y ser el municipio con menos casos acumulados.

Señaló que el semáforo epidemiológico verde lo que indica que se tiene un nivel bajo de riesgo, pero no estamos exentos del contagio del Covid-19, mientras no se tenga una vacuna que lo contrarreste, no queda otra alternativa que seguir siendo corresponsables en esta emergencia por la seguridad de nuestras familias.

Dijo que ha visto en los últimos días como la gran mayoría de los ciudadanos andan en la calle sin cumplir con las medidas de mitigación, es por ello, y como autoridad que hace un llamado a todos a que sigan respetando y conservando el uso de cubrebocas, la sana distancia y la aplicación del gel antibacterial.

Mencionó que mantendrán el perifoneo por la ciudad y comunidades, así como haciendo la recomendación personal y casa por casa a la población para que mantengan la nueva normalidad que nos está tocando vivir, pero sobre todo haciendo conciencia que si no nos cuidamos podríamos más adelante lamentarnos de haber contraído la enfermedad y hasta la perdida de algún ser querido, amigo, o conocido.

Afirmó que las medidas hacia el comercio establecido y prestadores de servicio sigue vigente y que tienen el compromiso obligado de vigilar que se tenga orden en sus establecimientos, el no permitir que nadie ingrese sin cubrebocas, así como aplicando gel antibacterial y evitar aglomeraciones en su interior para respetar la sana distancia.

Lo mismo se estará vigilando en las oficinas de gobierno, ya que lo que todos queremos es que el municipio se mantenga libre de esta enfermedad y no por descuidos o incumplimientos se puedan disparar los casos de esta enfermedad y que hay que recordar que muchas veces resulta mortal.