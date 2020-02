Alejandro Moreno, líder comprometido con nuestro partido

Aquí ni sobra el que se queda ni falta el que se va, y algunos que se terminen de irse, porque muchos no han apoyado a su partido que ha sido tan generoso y a muchos les ha dado muchas oportunidades, afirmó la dirigente nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Cristina Ruiz Sandoval, durante su gira en Campeche.

De la campaña #ÉchaleLaCulpaAlPRI, “me encanta, la admiro y la respeto, porque es verdad. Nuestro partido ha sido el responsable de crear todas nuestras instituciones, logramos que verdaderamente hubiera una democracia, que tengamos derechos humanos y se respeten las decisiones de la ciudadanía, entonces, de eso hay que echarle la culpa al PRI, del trabajo y compromiso”.

Citando al dirigente nacional del tricolor, recalcó que “como en todos los partidos, hay buenos y malos políticos, buenas y malas personas, corruptos o no. Entonces, no es un tema de partidos sino de personas”, acotó

¿Va Alejandro Moreno en el camino correcto rumbo al 2021?

-Sin duda, ustedes tienen un paisano que es un hombre comprometido con su partido, con las causas. Fíjense nada más el cariño, el respeto y admiración a su partido: un hombre que decidió dejar la gubernatura para asumir la responsabilidad y llevar por buen camino al partido – enfatizó.

Por otra parte, opinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador erró al dar prioridad al tema de la rifa del avión por encima de los feminicidios, “él con esas payasadas y, perdón, pero no le encuentro otra palabra, trata de disfrazar los verdaderos problemas que estamos viviendo en este país. Hay un retroceso total”.

Dijo que no se vale que se estén inventando problemas y cortinas de humo para que la gente no se dé cuenta del verdadero problema de México, como la falta de crecimiento económico y el desempleo, “ese es el verdadero problema, que se ponga a trabajar y asumir sus responsabilidades, pero, sobre todo, que le cumpla las promesas que le hizo a la ciudadanía”, concluyó.

