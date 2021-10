Alineados CMIC y CCEC, creen que hay que confiar en Samantha

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Campeche, Edgard Curmina Rodríguez, indicó que no hay ningún problema con el hecho de que se haya nombrado a Samantha Bravo Muñoz como Directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito en el municipio de Ciudad del Carmen, aunado a que la misma legislación permite este tipo de designaciones en los cargos públicos.

“Yo no considero que haya algún inconveniente, ya que en ninguno de los dos nombramientos se hace algo contra de la ley, ambos están perfectamente soportados legalmente, entonces, no debe haber ningún problema”, dijo Curmina Rodríguez.

Además, aseveró que a pesar de no haber algún impedimento legal, será responsabilidad de ambas funcionarias sustentar el cargo que se les otorgó a través de resultados, mismos que en su momento tendrán que reportarle tanto a la Gobernadora Layda Sansores así como al Alcalde de Ciudad del Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus, además de la sensación de seguridad que tendrán los ciudadanos.

Así mismo, mencionó que el lazo familiar que hay entre la Secretaria de Seguridad Pública y la Directora de Seguridad en el municipio de Carmen, no debe generar ningún problema en la forma de trabajar de ambas funcionarias, ya que son esferas administrativas completamente distintas, una corresponde al Gobierno del Estado mientras que por el otro lado se hace referencia a la administración municipal, por lo que en dado caso es más factible que haya una mejor coordinación al momento de trabajar.

NOMBRAMIENTO NO DEBE GENERAR CONFLICTO

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, Víctor del Río R. de la Gala, aseguró que la ley permite que se le otorgue el cargo de Directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito municipal en Ciudad del Carmen a Samantha Bravo Muñoz, hija de la actual titular de Seguridad Pública Marcela Muñoz, por lo que el cargo que se le otorgó no debería generar inconvenientes.

“El nombramiento de su hija no tendría por qué generar problemas, no tendría porque, no veo el por qué, a la maestra Marcela la nombró la Gobernadora Layda Sansores en la Secretaría de Seguridad Estatal, y el Alcalde de Ciudad del Carmen nombró a Samantha Bravo Muñoz, o sea, él la designa, no veo porque habría conflicto en algún sentido, la ley lo permite, entonces, no hay nada indebido”, dijo Víctor del Río.

De igual manera, afirmó que los titulares, ya sean municipales o estatales, hacen los análisis correspondientes en base a los curriculum que hay a su disposición, por lo que independiente de la persona que sea, sin importar la Secretaría o dirección que sea, si cuenta con la experiencia necesaria, así como un manejo óptimo de los temas a desenvolver en el cargo, no se debe de recriminar la decisión.

Por último, afirmó que los señalamientos que hay hacia Marcela Muñoz, así como de Samantha Bravo, son infundadas, ya que únicamente están sustentadas con los lazos familiares que hay entre ambas funcionarias, por lo que hay que brindar la oportunidad de trabajar para luego poder realizar un análisis o evaluación de sus resultados.