Amarillo pone en jaque a todos

Alfonso Durán Moo, representante de la Congregación Evangélica y de la Fraternidad Evangélica Pentecostés, informó que pese a pasar a semáforo amarillo no suspenderán reuniones semanales, sólo reforzarán las medidas sanitarias para evitar contagios entre sus agremiados.

Explicó que entre las congregaciones que representa sólo se registró la defunción de un evangelista, por no querer ser atendido, mismo y quien no se contagió por haber asistido a una de las reuniones presenciales, sino fue de manera externa.

Durán Moo aseguró que ahora al regresar a color amarillo epidemiológico es responsabilidad de cada persona como parte de una sociedad, quienes deberán implementar con mayor rigurosidad los cuidarnos dentro y fuera de casa para evitar más casos de covid-19.

Recordó que Campeche fue ejemplo nacional al ser el primero en pasar a color verde, por lo que puede regresar a seguir siendo una guía para el control de la pandemia.

Sin embargo, a pesar de invitar a la ciudadanía a no bajar la guardia, aseguró que las 50 iglesias que integra el sector que representa continuarán sus reuniones 4 veces a la semana respetando el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia.

“A los niños no se les está permitiendo la entrada desde el inicio de la pandemia, y seguiremos así” y aseguró que “solo tenemos las reuniones de la iglesia que se consideran fundamentales para mantener la guía espiritual de la gente”.

HAY QUE TENER FE QUE REGRESAREMOS A LA NORMALIDAD

El padre de Dzitbalché, José Luis Yeh Euán, afirmó que a pesar de contar con un panorama alarmante por el aumento de contagios por Covid-19, debe prevalece la fe en los corazones para poder continuar afrontando los diferentes escenarios que prevalecen por la pandemia.

El católico llamó a creer en las autoridades para tomar conciencia, cuidarse y evitar que aumenten aún más los casos del Sars-Cov2.

Informó que hasta el momento no se les ha indicado por la Diócesis cancelar las misas y actividades religiosas que ya fueron reactivadas de manera presencial.

Al respecto, indicó que ya fueron tomadas las medidas pertinentes reforzando el uso de cubrebocas dentro del recinto de Dzitbalché a pesar de que existen pobladores que se nieguen a seguir estos protocolos.

“Cuando se encuentran fuera de la iglesia no podemos llamarles la atención pero dentro es obligatorio portar lo para cuidarnos todos”, señaló.

CAMBIO DE SEMÁFORO NO FAVORECE AL SECTOR COMERCIAL

El cambio a color amarillo no es un tema favorable, cada semáforo tiene un protocolo a seguir y es lo que se hará, dijo el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R de la Gala.

Dijo que por mucho tiempo las condiciones nos permitían seguir en semáforo verde que es el que mejores condiciones ofrece y que vamos tener hasta el momento.

“Dejando claro que el semáforo verde nos da la oportunidad de hacer las cosas como se venían haciendo antes de comenzar la pandemia, indica que es la mejor condición para desarrollar las mejores actividades tanto deportivas y económicas”, dijo.

Comentó que el semáforo amarillo tiene menos facilidades que el semáforo verde, pues los aforos disminuyen, quienes tenían el 80% ahora bajará al 50%. Los bares y centros nocturnos que hace tres semanas, un mes, aproximadamente se les dio la oportunidad de poderlos abrir y ya tienen que volver a cerrar.

Explicó que no podemos hacer lo que se nos dé la gana, sin duda esto pudiera traer alguna afectación al sector de empresarial. Comentó que los empresarios han hecho sacrificios para abrir y ahora viene otra reducción y hay un riesgo latente de que se pierdan empleos.

SECTOR HOTELERO, AFECTADO POR EL CAMBIO

El semáforo verde habría sido todo este tiempo, el principal promotor de nuestro estado, ya llevamos varios meses en esa posición que era una posición privilegiada en la región, porque éramos el único estado verde y ayudó mucho a la reactivación tanto para ser atractivos en Semana Santa, como en las semanas posteriores. Hasta este momento había sido nuestro principal producto, no es nada bueno para el sector, ahora somos tan amarillos como nuestros vecinos Yucatán y Quintana Roo”, comentó el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche, Mauricio Arceo Piña.

Señaló que la ocupación hotelera permitida es de un 50%, no habíamos llegado a eso después de Semana Santa, pero sin duda, va a limitar ese techo, esta situación genera riesgos de pérdida de empleos, pues está actividad económica funciona de la afluencia de visitantes, de eso viven los negocios de hoteles en Campeche, si no hay eventos, si no hay promoción no hay ingresos.

Explicó que el principal atractivo que teníamos en Campeche era estar el verde y no lo tenemos en los siguientes 15 días, esperemos que después de 15 días se vuelva a poner en verde.

Entonces, al no tener ese aforo que se disminuyó al inicio de la pandemia y sin duda descendió para todos lo que ocasionó despidos y ahora no se pudo recontratar a todos.

“Algunos no estamos teniendo el principal número de empleos que teníamos antes de la pandemia ni lo hemos tenido, ahorita por lo tanto yo no creo que represente que los hoteleros seguimos limitados en el número de empleos que teníamos antes de la pandemia, si recuperamos un poquito y yo espero que se mantenga yo le tengo fe que sea un periodo temporal en amarillo y volvamos a regresar al verde”, explicó.

Recalcó que es muy importante porque ya estamos a la vuelta de la esquina del verano y no quisieran empezar el verano con color amarillo, pues sería un riesgo.

Sobre si el cambio era realmente necesario para la entidad, comentó que va en función de estadísticas de salud, si hay un mayor número de contagios, pero va a afectar a la economía local, esperan un repunte, pues siguen habiendo los números bajos, no como estábamos antes.

Dijo que si esa es presión suficiente para cambiar el semáforo, pues ni modos, indicó que falta seguir cuidando las medidas para contener el contagio y podamos recuperar poco a poco nuestra normalidad.

TRABAJADORES, AFECTADOS POR EL CAMBIO DE SEMÁFORO

Definitivamente, el cambio en el semáforo y al restringirse el aforo cambiaría la situación, dijo el Presidente en funciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Sergio Pérez Barrera.

Puso como ejemplo las afectaciones en el sector restaurantero, donde definitivamente les afecta la reducción en el control del aforo porque son proveedores.

“Las bajas posibilidades también afecta a nosotros, sobre todo, podría afectar directamente a la economía de las familias que dependen de estas y definitivamente los ingresos de los pequeñas empresas que al bajar sus ingresos pues tienen que ver las necesidades y en muchas ocasiones de recortar la planta de trabajadores, lo cual hemos tratado de evitar desde el año pasado, que el daño sea el mínimo”.

Respecto a que si considera que este regreso al semáforo amarillo epidemiológico era completamente necesario para la entidad, dijo que desde hace más de una semana empezaron a circular los rumores entre las familias del incremento de los casos de la entidad.

Dijo que la principal responsabilidad es de la ciudadanía pues han permanecido en casa festejando. Consideró que muchas personas están viviendo su vida normal y esto ha provocado o el incremento de los casos.

Los restaurantes y antros los fines de semana están muy abarrotados que no hay la sana distancia.