Ambulantaje afecta a locatarios del “PSB”

El ambulantaje complica aún más la venta de los locatarios del Mercado Principal, está asfixiando a los 180 comerciantes que trabajan en el “Pedro Sáinz de Baranda”, así lo dejaron ver diversos locatarios al expresar que es momento de que el Ayuntamiento de Campeche se digne a detener el creciente comercio irregular en la calle 53 de la colonia Centro de la Ciudad.

De acuerdo con varios comerciantes establecidos en el área del estacionamiento de la principal central de abastos, dijeron que las ventas han disminuido drásticamente, y la realidad es que obtuvieron ingresos regulares durante el año, mismos que únicamente sirvieron para recuperar lo invertido en la compra de mercancía, pago de derecho de piso, servicio de energía eléctrica, el sueldo de algunos trabajadores, entre otros.

“La verdad es que las ventas en el transcurso del año han sido regulares, no buenas ni malas, fueron regulares si las comparamos con años pasados, no son las ventas que esperamos, pero al menos está saliendo para recuperar lo invertido porque ya no se puede”, precisó con cierta incertidumbre la comerciante María del Carmen Chuc López.

Respecto al tema, detalló que las ventas cada vez están más a la baja por diversos motivos, siendo algunos de ellos la crisis económica, el poco sueldo que percibe la gran mayoría de los trabajadores, que todo sube y el dinero ya no da para nada, por lo que la gente pobre y de nivel medio ya no tiene para comprar más que lo necesario, si es que le alcanza para los productos básicos.

Reconoció que otro gran perjuicio para sus ventas es la competencia desleal en la calle 53, pues les está perjudicando que haya tanto ambulante, el cual ha alcanzado números sorprendentes en las últimas semanas sobre dicha calle, que desde hace años no se veía y por supuesto disminuye de forma considerable sus ventas.