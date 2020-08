Clamor para regular comercio informal, no piden que se acaben, hay comprensión / Mayoría sostiene que grotesco tianguis callejero rebasó al Ayuntamiento

Ambulantaje que se ha salido de control en la ciudad y que ponen en riesgo a transeúntes que tienen que arriesgar su vida al no haber pasó ni en las banquetas. La señora, Leticia Chan lamentó la situación difícil que viven cientos de personas que se quedaron sin ingresos durante la pandemia y que buscan la forma de sobrevivir, sin embargo, considera que debe haber un control que no afecta a empresarios legalmente establecidos y peatones. “Es evidente que muchas familias se han quedado sin un sustento o la están viendo difícil en estos momentos, hay la necesidad me queda claro, pero debe haber un control vemos que unos se instalan en baquetas y cuando quieres pasar debes atravesar la avenida con el riesgo de que pase un carro y te atropelle, hasta que no pase un accidente harán algo al respecto”, manifestó.

Mientras tanto el señor José Dolores Chi, consideró que les brinden un espacio a estas personas que ya se adueñaron de las calles y avenidas o que los beneficien en alguno de los mercados itinerantes para que puedan vender sus productos sin afectar a nadie.

“Debe haber algo que las autoridades puedan hacer para ayudar a estás personas y no dañen a terceros, no tiene nada de malo que vendan pero que se cumplan con las medidas de seguridad y protección que se requieren, que no acaparen las banquetas, que no atraviesen sus vehículos, aparte que se ve feo, puede ocurrir un accidente”, señaló.

Por último, el señor Benjamín Torres, dijo que los reglamentos deben cumplirse y si no quieren quitarles la oportunidad a estas personas de ganarse la vida, el Ayuntamiento de Campeche debe dar la cara y hacer algo para controlar la situación.