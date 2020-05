Ambulantes no miden el riesgo

Además de no respetar las medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19, exponen a su familia y a la sociedad en general

Aunque se conocen los riesgos de salir de casa y exista una necesidad importante por parte de los comerciantes, muchos de ellos, en especial los ambulantes no han dimensionado el riesgo que representa no respetar las medidas higiénicas, así como el quedarse en casa para evitar contagios del Covid-19.

El coordinador municipal de Gobernación, señaló que actualmente más del 70 por ciento de los vendedores ambulantes que no son comercios esenciales, continúan vendiendo sus productos en las distintas zonas urbanas de la ciudad.

El funcionario consideró irresponsable que continúen exponiéndose, y además exponiendo a su familia y a la sociedad en general, pues se ha visto que gran parte de estos ambulantes no portan el cubre bocas; agregó que para evitar algún tipo de riesgo, buscarían continuar con los exhortos para retirarlos de las distintas zonas de la Isla, como es el centro y Chechén.

“Hoy lamentablemente el tema es más complicado por el tema de la contingencia, el tema del Covid. La gente ya se relajó y pues sí efectivamente pasas y parece que no sucede nada, es un tema que apremie, recibimos muchas quejas no solo de los comerciantes del mercado o comercios formales, también de la misma gente que pasa y notan que ellos generan aglomeraciones y que muchos no portan ni cubre bocas”, aseveró.

“No se han dado cuenta del riesgo al que se están exponiendo, conocemos y comprendemos la necesidad, pero también creo que este es un momento en el que todos debemos ser responsables, hay que evitar generar aglomeraciones, por eso es que nosotros buscaremos que a través de los exhortos estos comerciantes se vayan, no digo que este mal buscar la forma de sobrevivir, pero lo que está mal es exponer y provocar el riesgo a los demás”, añadió.