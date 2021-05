AMLO anda de malas

J. Efrussi

El maestro Mauricio Merino, siempre mesurado, lo expuso con claridad en su columna de El Universal:hay señales de que AMLO, más que un populista tradicional,trae un aliento fascista. Reflexionó el apreciado maestro Merino:“creo que la combinación del desdén por la Constitución y sus instituciones, el crecienteaprecio por el militarismo, la escalada de violencia verbal y política contra cualquier tipo de disidencia, el manejo discrecional del dinero público, el uso de las creencias religiosas y de la fe y la cuidadosa construcción de un aparato de control territorial dirigido personalmente por la oficina del presidente, además de la invocación al pasado glorioso de México, la negación de la evidencia empírica, el manejo estratégico de las amenazas y la repetición cotidiana de una verdad construida tenazmente desde el poder, lo distancian del tipo ideal de los populismos tradicionales y lo hacen más proclive al fascismo. ¿De eso se trata?”. Los del fondo no lo saben de cierto, pero desde hace meses han advertido sobre los riesgos que representa un poder sin contrapesos, como lo desea el presidente, y, la verdad, están hartos de gritar alertas, de reiterar lo evidente, de prevenir sobre la desgracia que a todos nos acecha. Es probable que los del fondo estén locos y que sus temores sean, en realidad, fruto de esquizofrenia pandémica. Dejarán, entonces, de preocuparse por la salud de la República, por la prevalencia de la Ley, por la vulneración de nuestras libertades y por la derrota del régimen democrático. En un país de indolentes, los del fondo se declaran incompetentes para frenar el asomo de tiranía. Pero que conste: AMLO avanza sin freno hacia su entronización de líder insustituible: nadie más que él para implantar y consolidar la cuatrote. Dos, cuatro años, o quizás todo un sexenio, de “prolongación de mandato”, le concederán sus fanatizados legisladores si no se les detiene el próximo 6 de junio. Y la culpa de la desgracia nacional no será sólo de AMLO: habrán aportado su grano de arena los millones de mexicanos que por ignorancia e ingenuidad no salieron a votar en contra de sus candidatos o, peor aún, que aprobaron con el sufragio la pretensión de instaurar el país de un solo hombre.

Sí, los del fondo andan irascibles; pero, también hay que decirlo, el presidente anda de malas. De cara a la primera gran evaluación de su gobierno, la situación se le ha enredado y ya no está tan seguro de que su partido arrase en las elecciones del 6 de junio. Se ha dado cuenta de que las ocurrencias y los otros datos no alcanzan para ocultar la desastrosa realidad en que se encuentran la mayoría de los mexicanos, en buena medida gracias a sus erradas decisiones. El presidente se ha descubierto acorralado y su enojo es cada vez mayor. Amenaza con desaparecer a los órganos autónomos por cumplir sus atribuciones, llama corruptos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que no acepten sus decisiones anticonstitucionales, acusa de enemigos de la democracia al INE y al Tribunal Electoral por haber sancionado violaciones a la ley, denuncia al INAI como defensor de las grandes empresas por oponerse a que los ciudadanos tengamos que entregar nuestros datos biométricos a cambio de un chip del celular. La furia presidencial, exhibida en cadena nacional, va creciendo en la misma medida en que la ley y las instituciones dicen no a algunas de sus decisiones. ¿Hasta dónde llegará la virulencia presidencial? Los del fondo temen que un presidente enojado sea un peligro para todos, incluso para él mismo.Ojalá encuentre paz y tranquilidad este fin de semana en el que, se dice, descansará en un hotel de playa por los rumbos de Seyba, y recupere la serenidad y el buen ánimo, tan necesarios en los hombres de poder.

Para Jorge Zepeda Patterson, gran escritor y periodista, AMLO es un “demócrata camuflado”, lo que los del fondo han considerado la más tierna defensa de los afanes delcaudillo de la cuatrote. En su artículo de este jueves, publicado en el periódico Milenio, el respetado y muy leído columnista afirma que el presidente “Pese a su agresividad verbal se trata de un político responsable que intenta cambiar por vía pacífica y medios institucionales un régimen que considera injusto… Hasta ahora, lo único arrebatado realmente en López Obrador han sido sus frases”. Con la pena, pero los del fondo creen lo contrario: López Obrador es un autócrata disfrazado de demócrata, un conservador vestido de liberal, un centralista simulando ser republicano.Las cosas no están para ligerezas, pero si AMLO es un demócrata camuflado de autócrata, entonces todo en él es unasimulación: es un dilapidador del presupuesto disfrazado de austero, es un ambicioso de riqueza que predica la pobreza, es un rencoroso que promueve la fraternidad. Los del fondo reclaman un presidente sin disfraces: en lugar de un líder de partido un verdadero jefe de Estado, en lugar de un denostador de las instituciones un demócrata transformador de la vida pública. Pues el demócrata, en una especie de Dr. Jekyll y Sr. Hyde, se ha propuesto dinamitar nuestro sistema democrático, el mismo sistema que permitió su arribo a la presidencia de la República.El acoso, las amenazas, los ataques al Instituto Nacional Electoral desde las mañaneras provienen de un demócrata tan bien camuflado que la mayoría de los mexicanos piensan que, realmente, es un destructor de la democracia.

Tomen nota amables lectora y lector: Los del fondo creen, igual que el presidente, en la probable proclividad neoliberal y conservadora de algunos o todos los consejeros del INE. De lo que no tienen dudas es de su honestidad, ya que si Lorenzo Córdoba, por ejemplo, hubiera hurtado una naranja en el recreo de su escuela primaria, hace rato que la UIF lo habría acusado de robo y uso de recursos de procedencia ilícita… Los del fondo especulan que los desfiguros antidemocráticos del presidente para defender a Salgado Macedonio son, en realidad, una cortina de humo para ocultar una verdadera reelección: al quitarle esta candidatura, el INE le está permitiendo al morenista la posibilidad de gobernar a los guerrerenses por dos sexenios: primero, gobernando a través de su hija que lo sustituirá como candidato, y, el siguiente, cuando Salgado vuelva a competir y ganar, de nueva cuenta, la gubernatura. Si son unos genios, diría el clásico.

Pues esto ya se descontroló y los del fondo no saben si la autoridad electoral puede meter orden. A diario cada candidato publica en redes sociales su encuesta en la que, por supuesto, va punteando en la preferencia de los ciudadanos. Si la autoridad no controla desde ahora esas mediciones patito, que nadie se espante si el día de la elección los tres principales candidatos se declaran ganadores con base en “sus datos” y empiezan un conflicto post electoral de alcances imprevisibles. Así que, si las encuestas son una herramienta de propaganda, el IEEC debería regular su publicación, contabilizarlas como publicidad política y vigilar que contengan la leyenda correspondiente. En todo caso, querida, querido lector, para que no le lleven al baile los propagandistas, haga usted sus propios sondeos de opinión y encuestas de preferencia electoral: nomás platique con sus vecinos y familiares y podrá sacar conclusiones más certeras que la de los costosos despachos que publican datos acordes a lo que desean sus patrocinadores. Los del fondo tienen sus propias encuestas. Cuando las den a conocer habrá temblor de tierra y crujir de dientes.

Viene el debate entre los aspirantes a la gubernatura. Cualquiera pensaría que por su larga experiencia parlamentaria doña Layda sería quien más provecho podría sacar de ese encuentro. Sin embargo, los del fondo han leído con extrañeza que la ex alcaldesa duda, lo que es una mala manera de empezar un asunto donde lo que más importa es la convicción. Arguye la candidata de Morena que la multitud de contendientes pueden actuar en pandilla y acuchillarla en vivo y a todo color. Obviamente, sus adversarios le sacarán sus trapitos sucios ante las cámaras de televisión, pero aun así los del fondo siguen pensando que con la estrategia adecuada doña Layda podría salir airosa y hasta con ventaja de la esgrima verbal. El problema es ese, precisa Efrussi: lo único que no tiene esa campaña es estrategia. Bueno, si doña Layda no asiste o va sin estrategia, la atención se centrará en Christian y Eliseo. Christian deberá concentrarse en sus propuestas, en las más sólidas y pertinentes para que no se las desacrediten como ocurrencias electoreras. No deberá distraerse en atacar a Eliseo (eso lo harán otros candidatos) y sí le ayudará que precise las amenazas de las que defenderá a Campeche. Eliseo no puede perder el tiempo en responder a los ataques. Su discurso del cambio total le ha funcionado y si el público advierte que hay un ataque concertado en su contra saldrá del debate victimizado y erigido en el verdadero candidato antisistema, con todo lo que eso implica. A los debates no se va a improvisar: los candidatos conocen los temas, los tiempos, el orden de intervención y es totalmente previsible la actuación de los adversarios. Basta que los estrategas hagan su trabajo para sacar a un candidato airoso, a pesar de sus limitaciones y debilidades. Prohibido el enojo y la víscera. Es una puesta en escena y todos deben conocer e interpretar el papel que les corresponde. Los tres punteros van con los mismos objetivos: afianzar sus bases (evitar errores) e incidir en los indecisos (mostrarse ganadores). A estas alturas difícilmente se quitarán votos entre ellos, salvo que alguno tenga una actuación deplorable, lo que se antoja poco factible.Es confidencial, pero los del fondo lo develan para el orbe: los tres punteros llegarán cuasi empatados, así que el debate puede ser la catapulta que lleve al triunfo a alguno de ellos. ¡Qué nervios! Los del fondo aceptan apuestas sobre quién será el ganador y se surtirán de botanas y bebidas espirituosas suficientes para presenciar sin sobresaltos los 12 rounds de esta batalla campal. Aviso parroquial: los del fondo cerraron ayer la recepción de solicitudes de asesorías para el debate.

Hay novedades en la lucha contra el SARS-CoV-2. Los del fondo se apuntaron en la plataforma de internet que lleva el registro de vacunación y ahora no dejan el teléfono ni para dormir en espera de la llamada benefactora. La ansiedad les ha incrementado el mal humor y por ratos se sienten como protagonistas de alguna mala mañanera… Los contagios se han concentrado en los municipios de Campeche y Carmen y por casi toda la semana el resto del estado no ha reportado enfermos; pero lo grave es la detección de dos variantes del virus que a decir de los expertos son más contagiosos y letales… El terror vuelve a campear entre los del fondo, ahora azuzado por la angustiosa carrera tras la vacuna…Parece que la incidencia de contagios se ha estabilizado, no más de 20 detectados ni más de tres fallecidos oficiales a diario, y la nueva normalidad va regresando a la mayoría de las actividades sociales y económicas. Como si asomáramos después de enfrentar los embates de un huracán, los daños que ha causado la pandemia son inocultables. En la capital del estado se suceden, uno tras otro, los letreros que anuncian que esa casa está a la venta; permanecen cerrados los locales que a principios del año pasado eran prósperos negocios. Faltan rostros que eran parte de nuestro paisaje de vida, los apremios económicos son generalizados y, quizás por ello, la gente se ha tirado a la calle en un intento fallido por encontrar la realidad prepandémica… Los del fondo se han arrancado las uñas a mordiscos y pasan los días como si fueran ellos, y no Cabeza de Vaca, los que enfrentan un juicio de desafuero… La pandemia sigue, continuemos cuidándonos.