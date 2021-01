AMLO da positivo de Covid, lo anuncia vía redes sociales ¡y explotan!

Usuarios de redes sociales aseguran que es una más de sus tantas mentiras

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid-19, a través de redes sociales confirmó su condición e informó que se mantendrá en aislamiento hasta superar la enfermedad.

“Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días”, escribió en un primer tuit.

En otro comentario informó que seguirá pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Confirmó que el lunes atenderá una llamada con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, “independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V”.

Desde el inicio de la pandemia, el mandatario ha minimizado la situación del coronavirus y rehusado a cumplir los protocolos sanitarios establecidos por su propia administración, por ejemplo, pocas veces se le vio usando cubrebocas en eventos oficiales.

El mensaje de López Obrador obtuvo réplicas con muestras de apoyo y deseos para su pronta recuperación, pero otros usuarios le recordaron las veces en que restó importancia a la enfermedad que en todo México ya cobró la vida de 149 mil 614 personas.

Algunos le recordaron un mensaje que publicó el 5 de junio de 2014, invitándole a hacer lo que dijo aquella vez en contra del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

“Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”, escribió aquel día.

Otros mencionaron aquella polémica que generó cuando afirmó que con estampitas de los santos católicos la gente estaba libre de coronavirus, le indicaron que sus estampitas con dibujitos al final no le dieron resultados.

El 5 de junio de 2020, el Presidente fue tendencia cuando afirmó que “no mentir, no robar, no traicionar ayuda mucho para no dé el coronavirus”.

Los usuarios tomaron sus declaraciones en forma literal asegurando que se contagió porque mintió sobre la situación de la pandemia y sobre su capacidad para dirigir al país; lo señalaron por robo al erario, tanto por él mismo, como por integrantes de su Gabinete y familiares.

Del otro lado y entre los mensajes de apoyo figura el del Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Deseo pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante su diagnóstico positivo por #COVID19. Estoy seguro que en breve estará de vuelta con salud y fuerza.

Así mismo, el del ex presidente Felipe Calderón uno de sus principales críticos, escribió, “Deseo, sinceramente, una pronta recuperación al Presidente”.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, también mando un mensaje de apoyo “reciba la atención necesaria para salir pronto”. Los mensajes continuaron, entre quienes lo respaldan y quienes afirman es víctima de sus erradas decisiones.

Durante la conferencia vespertina sobre la condición del Covid-19 en México, se reafirmó que el mandatario tiene síntomas leves y se hará una búsqueda exhaustiva de quienes pudieran estar contagiados como él, es decir integrantes de su Gabinete con quienes comparte las mañaneras u otras actividades oficiales.