Etelvina Correa abandona a los diputados de la 4T

No hay apoyo al campo; engañó al sector con falsas promesas de campaña

Además de declararse independiente y con esto dejar de formar parte de la representación del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado, la diputada Etelvina Correa Damián encendió la tribuna legislativa al señalar la falta de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a los campesinos.

Durante la segunda sesión ordinaria, en el punto de asuntos generales, dijo que el presidente de México engañó con falsas promesas de campaña y en particular a los de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), a quienes representa en Campeche.

“Ahora los campesinos, los que le estorbamos al actual gobierno federal toda vez que no nos hacen caso, nos ignoran y no hay apoyo al campo y sigue sumido en el atraso producto como técnico”, enfatizó.

Y reconoció que hasta la administración del panista Felipe Calderón les atendía todas sus peticiones no como ahora.

La respuesta vino de parte de María Sierra Damián, quien como era de esperarse defendió a capa y espada al líder moral de Morena, y recalcó que al campo lo tenían en el total abandono y solo servía para que pseudolíderes se llenaran los bolsillos por representar a ese sector.

En su defensa, Correa Damián exigió a su antecesora que le compruebe que se ha enriquecido como dirigente de la UNTA, porque hasta productos por catálogo ha tenido que vender.

Se subieron al “ring” el diputado Ambrocio López Delgado, quien apoyó a la ahora expetista y reconoció que como líder cañero ha podido constatar que la gente más fregada es la del campo.

Otro debate se centró en los recursos que la diputada Nelly Márquez Zapata dice que los presidentes de las Juntas Municipales y agentes reciben y malgastan en sus viajes a Campeche, tras señalar que no tienen por qué quejarse, pues en este ejercicio fiscal se consideraron cuatro millones de pesos como parte del programa de insumos a bajo costo para apoyo a productores, 16 millones del programa “Alcalde en tu comunidad”, cuatro millones más en obra pública y 20 millones más para comunidades auxiliares.

“El problema se origina en el momento en que todos los comisarios y agentes municipales sin excepción se quejan en el Ayuntamiento de que ese dinero, argumentan con razón y con mentiras que no llega, y eso no es verdad porque reciben mensualmente sus participaciones en tiempo y forma”.

La diputada Karla Toledo Zamora argumentó que los recursos por cuatro millones destinados para productores a bajo costo no son los adecuados y los dirigidos al programa “Alcalde en tu comunidad” no funciona porque el alcalde no visita las 38 comunidades rurales del municipio de Campeche y si lo hace, es solo una vez. “No sé como pueda resolver la situación si solo hace presencia una vez al año”, sentenció.

Como parte del orden del día se aprobaron dos dictámenes de la Diputación Permanente, relativos a dos puntos de acuerdo para enviar sendos exhortos a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.

De igual forma, por mayoría se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento del Municipio de Campeche, para que analice y considere la reasignación de presupuesto que se aplicó a las Juntas y Comisarías Municipales, promovido por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora.