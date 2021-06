Amlo intervino a favor de Morena en Campeche: PRI, al impugnar ante el IEEC

La intromisión directa del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección de Campeche, es uno de los seis agravios de los que consta el recurso de inconformidad que ayer presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que busca anular la elección de gobernador.

Juan Alonzo Rebolledo, representante del tricolor ante el órgano electoral, explicó que su impugnación abarca los 21 Distritos electorales, ya que documentaron el día de la jornada electoral una integración irregular de las Mesas Directivas.

Sostuvo que en toda la campaña existieron irregularidades enfocadas a favorecer a los candidatos y candidatas de Morena. Dicho recurso es independiente a los 21 que por cuenta propia anunció el candidato a gobernador de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), Christian Castro Bello.

“La ley establece dos supuestos, primero ante los Cómputos Distritales emitidos por cada Consejo Distrital, y en este caso, por la resolución que se aprobó el domingo pasado en el Consejo General. Nosotros impugnamos todos los Distritos por una serie de irregularidades contenidas a nivel casilla y que fueron plenamente fundamentadas con las actas que pudimos obtener y donde había demasiadas irregularidades, funcionarios que no participaron, funcionarios que ni siquiera pertenecían a la sección electoral y eso ya lo hicimos valer ante los Consejos Distritales”, explicó.

Mencionó que la queja se presentó ante el Instituto Electoral (IEEC), quien deberá turnarla al Tribunal Electoral (TEEC) para que antes del 20 de agosto, resuelva si es viable o no; desde su perspectiva hay evidencia suficiente para anular la elección donde Morena quedó en primer lugar.

“El Ejecutivo federal nunca paró sus intervenciones en ‘Las Mañaneras’, estuvo aquí unos días antes de la elección, eso influyó en el resultado. Nosotros presentamos un documento con todas las pruebas y le corresponderá al Tribunal resolver al respecto”, declaró.

Al representante priístas se le cuestionó por las supuestas irregularidades que el PRI cometió en la campaña, como compra de credenciales, reparto de despensas, entre otros, las calificó como mentiras.

“El PRI no cometió ningún delito, tan es así que no nos favoreció el resultado, de haberlo cometido a lo mejor hubiéramos ganado Distritos en Carmen. Completamente está acreditado con este documento todas las irregularidades presentadas a lo largo de la jornada y no son del PRI”, dijo.

Por otro lado, negó que haya un rompimiento con el Partido Acción Nacional (PAN), al asegurar que hay pláticas constantes pero cada instituto político ha empezado su reorganización en lo interno; de su lado insistió que el tricolor llegará hasta lo último para defender los votos obtenidos en forma legítima.