Amlo no considera a víctimas al querer liberar a delincuentes

Ley establece que deben cumplir su condena

En su participación en el programa mañanero digital del periodista Roger Cornelio “Análisis de la información”, el Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho A.C., José Alfredo Cardeña Vásquez, emitió su opinión referente a diversos temas de interés político y social como los plazos del proceso electoral, el decreto para la liberación de presos, consulta popular y cambio de gobierno, todos, desde la perspectiva legal de cada uno.

Sobre el tema de la liberación de presos en cárceles federales y que tengan más de 75 años de edad, también a aquellos que lleven más de 10 años privados de su libertad y sin sentencia, y a las personas que hayan sido torturadas, el abogado significó que no se está tomando en cuenta a las víctimas de cada uno de estas personas privadas de su libertad y que la ley marca que deben cumplir con su condena.

“No se están considerando, y hay una ley de víctimas. Creemos que el estado de derecho se queda corto en este tema porque ellos (los presos) deberían asumir su responsabilidad y reparación del daño”, precisó, aún se trate de un decreto bajo aspectos de derechos humanos, el cual, en el caso específico de Campeche, dijo no representa la liberación de gran número de personas recluidas, toda vez que se converge en el ámbito federal y no estatal, “el decreto presidencial no tendrá gran impacto en Campeche”.

Explicó, “en otros estado sí es muy alto el número de gente que esta privada de su libertad y existen situaciones en sus procesos judiciales, personas mayores de 75 sin delitos graves, víctimas de tortura, de grupo étnico o que estén en marginación de pobreza sin acceso de abogado”.

Referente al tema del desarrollo de la consulta popular del fin de semana, Cardeña Vásquez puntualizó reiteradamente que “para aplicar la ley no hay que consultar” y que para fines de hacer valer la democracia se deban aprovechar otro tipo de temas, no de nivel legal o penal, para desarrollar y que la ciudadanía de verdad participe para el reforzamiento en el país.

“Consultar si debe aplicarse la ley a una persona que cometió un delito no se debe de aplicar…La ley no se consulta, sea el partido que sea, el presidente que sea, la ley no se debe consultar, punto. Todos los gobernantes del Poder Ejecutivo desde el Presidente, Gobernador y Alcaldes protestan hacer cumplir con la constitución y lamentablemente no la cumplen porque se politiza y se sujeta a presiones extralegales. Este mecanismo de consulta en temas democracia es válido que sí ayudan a construirla”.