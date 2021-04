AMLO no puede ir contra la constitución para “ayudar” a la SCJN: Alfredo Cardeña

“Tratar de reformar el plazo del Presidente de la suprema corte de justicia mediante un artículo transitorio de la ley orgánica de la federación, es inconstitucional, está ley orgánica no tiene alcance para modificar la Constitución es decir no puede ir en contra de la Constitución no existe “, explicó el Presidente del colegio de la Barra de Licenciados en Derecho, Alfredo Cardeña Vázquez, en relación a la prolongación del periodo del magistrado presidente de la suprema corte de Justicia de la Nación.

Hay una disposición expresa en la constitución del periodo y si la Constitución no estableciera el plazo podría ser que la ley orgánica tuviera validez, pero no es así, además la carta Magna también establece el plazo de los presidentes, de los gobernadores, de todos los cargos de elección popular.

También advirtió que está prolongación es muy peligrosa desde el punto de vista que estamos hablando que se está prorrogando el plazo de un poder del estado. Definitivamente hay que entender el artículo 97 de la constitución establece que son 4 años nada más que debe estar un ministro presidiendo la suprema corte de justicia, por lo que la ampliación se podría debatir o impugnar porque va encontra de lo que dice la constitución y no puede haber una ley arriba de la carta Magna.

“La ley tiene un orden jerárquico decimos los abogados, en primer lugar está la Constitución y los tratados internacionales la constitución prevalezca en lo que no sea ponga los tratados internacionales, es la ley suprema nosotros lo vemos en una pirámide, la Constitución está arriba después vienen las leyes generales a nivel federal y de ahí los reglamentos federales los reglamentos estatales hasta llegar a lo particular es un orden jerárquico que está organizado en el sistema jurídico mexicano “, mencionó .

Dijo, que el desequilibrio en cualquiera de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial puede ser peligro y hoy se está ampliando el plazo del poder judicial.En relación a qué si está extensión de tiempo es el preámbulo a la prolongación del mandato del presidente, dijo que eso sería entrar en materia política, y aunque podría pensarse, es especulación.