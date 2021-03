Amlo se ve derrotado, por eso hace cambios desesperados: Piña Sabido

Desesperado por sentir la derrota tocando a su puerta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se acuerda de las personas y de sus necesidades para generar economía, opinó la Diputada Leonor Piña Sabido. Este fin de semana el mandatario anunció cambios en el programa de pensión universal para entregarse a partir de los 65 años y su incremento gradual para pagar seis mil pesos bimestrales en 2024.

“Sin duda alguna, es un acto de desesperación por ganar adeptos políticos para que no pierda el control que tiene de la Cámara federal, pero la gente no es tonta, no se dejará engañar por alguien que a toda costa quiere retener el poder para hacer lo que quiera, y lo que quiere, no es ayudar a que el país crezca, ya quedó más que demostrado”, declaró.

Además, recordó que en la anterior Administración federal este beneficio se pagaba a los 65 años y fue López Obrador quien incrementó la edad, “ahora sabemos ¿Por qué? Para bajarla de nuevo y decir que es un Gobierno que piensa en la gente, pero es mentira”.

Piña Sabido indicó que otra prueba de que esta es una estrategia electoral, es el tiempo en el que se anuncia, cuando falta una semana para que inicien las campañas. Recordó que durante el año que lleva la pandemia por Covid-19, no hubo ningún apoyo para nadie.

“Justamente en plena época electoral se acuerda que la gente necesita economía, cuando durante toda la pandemia no ha hecho ni un solo plan para reactivarla y como esta veremos muchas triquiñuelas más en plena temporada electoral”, advirtió.

La legisladora priísta insistió que ningún beneficio está de más, pero el usarlos para ganar adeptos políticos no es correcto, ni ético. Dijo que ya existen quejas de personas que han recibido amenazas para ser eliminados de los padrones si no votan por Morena.

“Para eso existen instancias como la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, yo les pido que no tengan miedo, que denuncien, nadie les puede quitar los programas, pero tampoco nadie les puede obligar a votar por Morena a cambio de mantenerlos”, puntualizó.