Amlo sigue con sus desatinos: Torres Arango 

“Desatinada decisión”, así calificó la Diputada Guadalupe Torres Arango el capricho del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que en agosto, aún y con la tercera ola de Covid-19 azotando al país, niñas y niños vuelvan a las clases presenciales.

La legisladora priísta criticó la afirmación Presidencial de “llueve, truene o relampaguee abrirán las escuelas”, destacando que poner en riesgo la vida de los menores no es opción y el mandatario debería reconsiderar y pensar mejor las cosas.

“Creo que es una desatinada decisión del Presidente, los niños, las niñas y los jóvenes no están vacunados, sí aún vacunados no hay certeza, no quiero imaginarme la catástrofe de su desafortunada decisión”, declaró.

Indicó que el Gobierno de México, en vez de buscar “un triunfo” para su fallida política contra la pandemia, debería redoblar esfuerzo para que el grueso de la población reciba cuanto antes la vacuna.

Recordó que actualmente el Covid-19 tiene diversas variantes como la Delta que ha llevado al hospital a menores de edad, “no es el momento de abrir las escuelas, es momento de redoblar esfuerzos, de cuidarnos y de que el Gobierno asuma su responsabilidad en este tema”.

Torres Arango reiteró que el mal manejo de la pandemia en el Gobierno morenista se traduce en más de 230 mil personas fallecidas y ese no es el único problema de salud pública de la actualidad.

“También exhortarlo a cumplir y dotar de medicamentos a los Centros de Salud para garantizar a las y los mexicanos, más de dos millones afectados por la falta de medicamentos de esquizofrenia; seis niños mueren aproximadamente al día por falta de tratamientos contra el cáncer aproximadamente mil 600 niños muertos”, asentó.

Por si fuera poco, dijo que la actual administración tiene mucho que explicar en otros temas como la corrupción de los hermanos del Presidente o el desastre de la Línea 12 del Metro donde perdieron la vida al menos 23 personas.

“Y estos temas ¿Cuándo los llaman a sus famosas consultas? ¿Cuándo a ellos se les someterá a juicio? Es un grave crimen e indiscutiblemente claro ejemplo de impunidad en este Gobierno de Morena”, finalizó.