AMLO visitará plataformas

Después de concluir una gira por Tabasco, el jefe del Ejecutivo federal estaría en el Puerto KIsla del Carmen donde abordara una lancha para trasladarse al Centro de Proceso Akal-C

Funcionarios de Petróleos Mexicanos dieron la orden a los obreros de mantenimiento que limpien, laven, pinten y reparen todas las áreas dentro de la terminal marítima en el puerto Isla del Carmen, pues de acuerdo con las fuentes de la petrolera mexicana, será el lugar donde llegara Andrés Manuel López Obrador este domingo para abordar una lancha y trasladarse al Centro de Proceso Akal-C del campo Akal.

Este acto se da ante el aumento de la delincuencia en alta mar que acosa a plataformas, barcos e instalaciones de la industria petrolera, por lo que se supone que el viaje en barco en lugar de un helicóptero es para dar muestra de confianza, y una vez a bordo de la plataforma Akal-C, Octavio Romero Oropeza explicará al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la puesta en marcha de acciones que dinamizarán en el 2020 al sector energético.

“Vamos a estar el viernes en Huimanguillo en un campo en tierra y vamos a estar en la tarde supervisando los trabajos de la refinería de Dos Bocas. Al día siguiente nos embarcamos y vamos a visitar campos que están en el litoral de Tabasco. Y luego nos vamos por tierra a Ciudad del Carmen y embarcamos el domingo a plataformas que están en el mar de Campeche”, dijo Andrés Manuel en la mañanera, continuando: “ya regresamos el domingo por la noche, y el lunes van a estar aquí la secretaria de Energía, el director de Pemex y el director de la Comisión Federal de Electricidad para informarles cómo va el sector energético”.

Finalmente, antes de retirarse de la mañanera, López Obrador ha informado que no habrá más contratos a empresas extranjeras que inviertan en aguas mexicanas debido a que si no hay resultados en los que produzcan lo escrito en sus contratos, no habrá más oportunidades para ellos.