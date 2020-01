Amparo no frena investigaciones contra ex tesorero

El amparo que promovió el ex tesorero Israel Medina Posadas es un asunto ajeno a las investigaciones que realiza en su contra el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, señaló Norma Alfaro Pérez, titular de esa dependencia, aunque no descartó que en los próximos meses dependiendo de los resultados de las auditorías, se presente alguna denuncia formal ante las instancias correspondientes.

Los expedientes no han pasado al área de Sustanciación del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad y siguen en el área investigadora del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, pues son miles de documentos los que se están analizando por los auditores, pero se espera que en los próximos meses se tenga una resolución del caso, señalo la funcionaria municipal.

Por lo que teoriza que el proceso penal por el cual pidió el amparo del gobierno federal Israel Medina Posadas, es por algún otro asunto que tenga pendiente, pero si recalcó que por su parte, por la unidad investigadora del OCI se podría llegar a presentar demandas penales en contra de todo funcionario que haya realizado alguna malversación de fondos.

Recordó que el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento ha inhabilitado a tres ex funcionarios de la pasada administración que encabezo Pablo Gutiérrez Lazarus, destacando la ex directora de comunicación social Brenda Escarpulli Siu, el propio ex tesorero Israel Medina Posadas y un subdirector de tesorería municipal, pero que las investigaciones siguen y de encontrarse nuevas evidencias, cabría la posibilidad de que se iniciaran nuevos procesos legales en contra del ex titular de la tesorería.