Ampliación de mandato de SCJN, genera polémica en RRSS

Fuertes críticas recibió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al fijar su postura sobre la ampliación de su mandato, usuarios de las redes sociales, duro y contundente manifestaron su inconformidad e incluso le dijeron traidor de la patria.

Apenas unos minutos de que concluyó la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó el dictamen que expide las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial, en las que se contempla el artículo 13 transitorio que amplía dos años la presidencia de Zaldívar Lelo de Larrea en la SCJN, publicó un comunicado dónde las críticas no se hicieron esperar.

Y es que Zaldívar mencionó que esperará el artículo transitorio sea impugnado y resuelto por la misma Corte, rechazando que no busca ampliar su periodo y no tuvo nada que ver con la elaboración de la reserva que se agregó a última hora en la Cámara de Senadores.

Sin embargo, esto no fue suficiente y los señalamientos estuvieron subidos de tono ante la molestia de los mexicanos que consideran que está acción violenta lo estipulado en la Ley.“Qué vergüenza. Tan sencillo que era decir “La Constitución lo prohíbe, y yo no puedo aceptar leyes con dedicatoria, así me favorezcan”.