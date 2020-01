Ampliación del malecón, para marzo a más tardar

A la fecha se lleva un avance del 80%

En febrero próximo o más tardar en marzo, concluirán las obras de ampliación del malecón de la ciudad, las cuales tienen una inversión de 120 millones de pesos, y que a la fecha lleva un avance del 80 por ciento, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), Edilberto Buenfil Montalvo.

Precisó que en el parque recreativo se destinaron 50 millones pesos aproximadamente, y calculó que la fecha tentativa para que se finalicen estas obras en febrero próximo, más tardar el mes de marzo.

-Estaría listo y en operación completamente que es cuando se tiene programado echar andar lo que está ahí dentro, lo que es exterior a mediados de enero ya tenemos un 80 por ciento sólo queda la instalación de juegos que estará ahí -indicó.

Puntualizó que los trabajos externos estarán concluidos a mediados del presente mes, y agregó que actualmente se gestionan los juegos que serán colocados en el parque que incluyen juegos acuáticos, área de comida rápida, área de juegos de mesa, área de patinaje, área deportiva, y probablemente un lago artificial.

Añadió que la última obra pendiente es precisamente la ampliación del malecón, que va del monumento a Justo Sierra hacia la avenida Melgar.

En ese sentido, recalcó que se está haciendo la pavimentación y ya están definidas las áreas donde se colocarán los diferentes juegos y áreas de esparcimiento.

-Esa obra será como de 120 millones de pesos, 150 millones de pesos en total, incluyendo todo el concreto, el muro de contención, que es más de un kilómetro, el relleno, alumbrado, estacionamientos, juegos que van a ver ahí y otras, agua potable, drenaje – detalló.

Mencionó que no habrá ya ningún incremento en el costo de la obra, a excepción de los juegos que se instalarán en el área recreativa.

-No ha habido incremento porque las licitaciones se han ido dando, conforme se van necesitando, y manejamos los precios del momento, no ha habido aumento con costos de material. Lo que estaba contratado no se modificó, son pavimentaciones; donde puede haber una nueva, son donde los vamos a poner, digamos cotizaciones, cotizaciones, juegos infantiles, juveniles que habrán ahí -finalizó.